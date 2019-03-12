王金平拜託票就不會投給朱 韓國瑜笑答：都會熱情相對

2019-03-12 12:13

〔記者王榮祥／高雄報導〕挑戰總統大選國民黨黨內初選的王金平昨指出，若他拜託韓國瑜，韓國瑜那一票一定不會投給朱立倫；韓國瑜今回應此話題先大笑三聲，然後審慎指出，所有大老、先進乃至於參與2020的人士來找他，都會熱情相對。

前立法院長王金平昨表示，針對韓國瑜在廣播節目中說4月不會領表、會做滿4年市長，他正面解讀為韓國瑜不會離開市長位置。

至於韓國瑜會支持誰參選總統？王金平說，他與韓心意相通，一切放在心裡面，情勢一到需要他幫忙時，包括他在內的任何人都會去拜託；王金平進一步認為，拜託他（韓國瑜）時，他那一票一定不會投給朱立倫。

韓國瑜今回應此議題時，先是大笑三聲哈、哈、哈，接著很謹慎地回應說，所有大老、先進乃至參與2020的人士，只要來找他，都會熱情相對。

外界解讀韓國瑜卡在朱、王之間，韓國瑜強調目前很認真打拚高雄經濟，大家都看在眼裡，並沒有卡在朱王之間的問題，媒體追問是否參與總統大選？韓國瑜重申，到目前為止，他就是全心全意衝高雄經濟，大選不在他考量之內。

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