20歲男大生假冒調查官回母校演講 下場曝光

20歲黃姓男子偽造法務部調查官身分，配戴假證件到學校演講被拆穿。（民眾提供；本報合成）

2024/03/10 18:03

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣現年20歲的黃姓男大生，去年5月穿著網購的防彈背心，並配戴偽造的調查官證件、手銬，回到國中母校學弟妹分享自己成為調查官的「心路歷程」，還貼文在IG炫耀，最後被老師發現有異而報警。黃男被依僭行公務員職權等罪嫌將他提起公訴，經彰化地院審理，法官考量黃男尚在就讀大學，犯後態度良好，經此偵審程序應知所警惕而無再犯之虞，判處拘役50日，緩刑2年，並應向公庫支付新台幣10萬元。

判決書指出，黃男在去年2月間，在新竹某大學宿舍內，透過網路至法務部調查局網站，下載調查局局徽格式，偽造調查官證及服務證各一張，5月1日，黃男到彰化某國中與國中時期的老師見面，同時出示偽造的調查官證，佯稱在調查局台中市調查處「041調查工作隊」任職，使老師誤信黃男為調查官，而帶入教室，跟學生分享成為調查官的歷程。

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判決書表示，5月24日黃男精心打扮，穿著網購的防彈背心、警棍、手銬、BB玩具槍，同時配戴偽造的調查官證返回母校演講，先後對10個班級學生講述調查局職掌業務，及調查官薪俸等，並進行工作宣導與國民保防教育，不過學校有老師發現有異報警，黃男東窗事發被逮。

審理的法官表示，被告佯稱其為調查官而發表法治宣導等演講，所為損及調查官執行職務之公信力，實不足取。惟念及其僅是向老師及學生發表法治宣導等演講，相較於其他佯稱公務員而對民眾詐欺、非法搜索等案件，被告本案犯行尚非嚴重侵害公權力。考量被告尚在就讀大學，並在科技業擔任設備工程師，月薪約新台幣3萬元，需要扶養外祖母之生活狀況等一切情狀，因此判處拘役50日，緩刑2年，並應向公庫支付新台幣10萬元。

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