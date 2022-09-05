兄弟檔扮詐團再裝警察洗劫 被害人嚇蹲40分鐘不敢動

南投縣一對尤姓兄弟檔因缺錢竟起歹念，先假扮詐團透過社交軟體招募車手，釣出被害人後即現身再裝冒警察，藉此控制行動後洗劫財物，台中地檢署今偵結依強盜罪嫌起訴。（資料照）

2022/09/05 20:22

〔記者許國楨／台中報導〕南投縣一對尤姓兄弟檔因缺錢竟起歹念，先假扮詐團透過社交軟體招募車手，釣出被害人後即現身再裝冒警察，藉此控制行動後洗劫財物，有被害人因此聽命蹲地不敢動，另名被害人則是一直往前走不敢回頭，事後不甘損失才驚覺遇到假警察報案循線逮人，全案經審理，台中地檢署今偵結依強盜罪嫌起訴。

起訴指出，這對分別23歲、18歲尤姓兄弟，涉嫌於今年7月2日，先在社交軟體Telegram上貼文誆稱要招募車手，吸引正急著求職的張姓男子應徵並取得連繫後，兄弟倆要求張在同日晚間，前往台中海線一處公園涼亭取款，張當晚不疑有他依指示前往時，兄弟倆也現身並假冒是警察，以查案釐清案情為由，要求張蹲下並交出身上東西。

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張男當下以為對方真的是警察，如上自認當車手心虛只得配合，還掏出身上的手機、香菸及現金8500元擺放在地上，兄弟倆大辣辣拿走財物時，還威嚇張說，「不要亂動，等分局的人來」，張因此蹲了40分鐘，發現都無警察到場，倖倖然返家後越想越不對勁決定報警。

警方偵辦期間，發現尤姓兄弟又故技重施，當月9日再以相同模式，騙出也是姓張的另名被害人前往海線一處公園，兄弟倆現身後也是假冒警察，以張涉案刑求為名，實則暴力相向要求拿出身上的物品做為證物，張不得已交付身上現金1200元、市價約3萬元金戒指2只、香菸一包等物品，還被要求「一直往前走不准回頭」，兄弟倆則趁機取走財物後逃逸。

案經警方循線逮人，並查扣剩餘贓款500元，犯案時使用的鋁棒等贓證物，台中地檢署最近偵結，依僭行公務員職權、強盜罪嫌起訴。

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