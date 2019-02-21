徵召韓國瑜、落敗退政壇？ 王金平：都是假議題

2019-02-21 10:35

〔記者陳昀／台北報導〕近期民調顯示高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲都是問鼎2020的大熱門，藍營也有聲浪希望直接徵召韓國瑜參選。前立法院長、國民黨立委王金平今天接受廣播專訪時被問及此事及初選落敗會不會退出政壇，都表示「這是假議題」，現在論斷還太早，至於跟柯文哲合作，「哪有？哪那麼簡單？」

王金平笑盈盈表示，自己一定會宣布選總統，已擇定台北一個「不是一般」的地點，並邀集士農工商、學生等各界人士正式宣布參選總統，初選制度沒什麼好運作，「人算不如天算」，他同意、尊重黨中央所有決定，相信黨主席吳敦義也是為整個黨著想。

被問及若在黨內初選落敗是否願做他人副手，或退出政壇？或找其他落敗候選人擔任副手？王金平都表示，這是假議題，現在不便回答。

對於外界頻傳徵召韓國瑜，王金平表示，選舉時間還早，還有很多變化，一切順其自然，對於有沒有逼韓登記？王金平也表示，自然就是美，一切順其自然。對於外傳韓國瑜就算不表態，也不會挺已宣布參選的朱立倫，王金平表示，沒討論過此事，但兩人心意相通，不會為難他的。

由於王金平1月1日曾受邀參加北市府元旦健走活動，被聯想為「白藍合作」，王金平今被問及此事時會不會找柯文哲合作時回應：「哪有？」並表示上次活動是柯文哲主動約他，兩人沒有合作關係，哪那麼簡單。

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