韓國瑜為何給朱立倫「蹭」？學者看出他總統大選意圖...

2019-03-08 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨2020年由誰出馬競選總統引發外界熱議，前立法院長王金平已宣布參選，前國民黨主席朱立倫5日南下拜會高雄市長韓國瑜，引發外界話題，學者表示，韓雖給朱「蹭飯」，但倘若做不滿1任就想「整碗捧去」，「高雄人會生氣」。

台北市立大直高中公民科教師黃益中在《三立新聞台》「鄭知道了」政論節目提到，韓國瑜目前正在累積自己的「正當性」，因為台灣選舉史上，從來沒有人剛選上市長後，做不滿1任就要「跳槽」選總統，對韓而言與朱立倫見面是「高招」，「他給朱立倫蹭的目的是」，表現出現在是「黨內天王很想選」的情況，順便藉由天王們不斷累積自己的聲量。

黃益中指出，未來若國民黨的「天王們」聲量比不過韓國瑜，他可能就順理成章被國民黨徵召出選，因此現在的處境對韓國瑜而言「沒有輸」，但王金平目前已經宣布參選，韓國瑜為了「正當性」，會考慮替王金平站台，否則高雄韓粉們想起過去王金平替韓造勢的畫面，會對韓國瑜欲「整碗捧去」的行為感到憤怒。

觀看影片請點擊下面

影片傳送門

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/