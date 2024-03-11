資策會與高虹安調解破局 博士論文涉抄襲案北院將重啟審理

貪污官司纏身的新竹市長高虹安，另被資策會指控將兩篇版權屬於資策會的論文抄襲在博士論文，高被自訴違反著作權法；全案歷經5度協商，因資策會拒絕繼續調解而宣告破局，將由北院繼續審理。（資料照）

2024/03/11 13:42

〔記者溫于德／台北報導〕貪污官司纏身的新竹市長高虹安，另被資策會指控將兩篇版權屬於資策會的論文，抄襲在個人辛辛那提大學的博士論文，刑事自訴違反著作權法，全案經歷經4個月5度協商，因資策會決定不再持續調解而宣告和解破局，全案回到台北地院刑事庭繼續審理，庭期尚未決定。

全案源於資策會前年比對高虹安的辛辛那提大學博士論文與資策會研究計畫成果，相似度高達8成，後經清查更發現，高涉嫌抄襲的資策會研究成果不只一篇，而是兩篇。

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資策會前年9月底回文經濟部提出3個方案，分別請高虹安公開說明、發文辛辛那提大學；最後就是若高無公開說明，即發文給學校，並且向高提出著作權訴訟。

資策會前年10月再發布聲明指出，已委由委任律師發函，請高虹安就資策會擁有著作權之論文，未經引註並逾越合理使用範圍一事，提供相關說明和解決方案，後來雖然收到高回函，但回函僅重申她的論文均屬合理使用；資策會因此決定對高提起刑事自訴，控告高違反著作權法。

北院去年9月以不公開方式召開調查庭，高庭後回應，承審法官已安排調解，她個人希望圓滿落幕。然全案耗時4個月5度協商後，宣告破局。

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