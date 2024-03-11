為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

資策會與高虹安調解破局 博士論文涉抄襲案北院將重啟審理

貪污官司纏身的新竹市長高虹安，另被資策會指控將兩篇版權屬於資策會的論文抄襲在博士論文，高被自訴違反著作權法；全案歷經5度協商，因資策會拒絕繼續調解而宣告破局，將由北院繼續審理。（資料照）

貪污官司纏身的新竹市長高虹安，另被資策會指控將兩篇版權屬於資策會的論文抄襲在博士論文，高被自訴違反著作權法；全案歷經5度協商，因資策會拒絕繼續調解而宣告破局，將由北院繼續審理。（資料照）

2024/03/11 13:42

〔記者溫于德／台北報導〕貪污官司纏身的新竹市長高虹安，另被資策會指控將兩篇版權屬於資策會的論文，抄襲在個人辛辛那提大學的博士論文，刑事自訴違反著作權法，全案經歷經4個月5度協商，因資策會決定不再持續調解而宣告和解破局，全案回到台北地院刑事庭繼續審理，庭期尚未決定。

全案源於資策會前年比對高虹安的辛辛那提大學博士論文與資策會研究計畫成果，相似度高達8成，後經清查更發現，高涉嫌抄襲的資策會研究成果不只一篇，而是兩篇。

資策會前年9月底回文經濟部提出3個方案，分別請高虹安公開說明、發文辛辛那提大學；最後就是若高無公開說明，即發文給學校，並且向高提出著作權訴訟。

資策會前年10月再發布聲明指出，已委由委任律師發函，請高虹安就資策會擁有著作權之論文，未經引註並逾越合理使用範圍一事，提供相關說明和解決方案，後來雖然收到高回函，但回函僅重申她的論文均屬合理使用；資策會因此決定對高提起刑事自訴，控告高違反著作權法。

北院去年9月以不公開方式召開調查庭，高庭後回應，承審法官已安排調解，她個人希望圓滿落幕。然全案耗時4個月5度協商後，宣告破局。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高虹安著作權案資策會求償100萬 法院調解雙方「已向中間靠攏」
2023/10/25 17:31

高虹安著作權案資策會求償100萬 法院調解雙方「已向中間靠攏」
資策會自訴論文抄襲案開庭 高虹安搭計程車到北院
2023/09/12 10:46

資策會自訴論文抄襲案開庭 高虹安搭計程車到北院

南科親子宅首選「遠雄東御苑」
資策會自訴抄襲案》高虹安8/29未到庭也未現身議會 市府澄清未說謊請假
2023/09/11 19:31

資策會自訴抄襲案》高虹安8/29未到庭也未現身議會 市府澄清未說謊請假
資策會控侵權自訴案 北院12日傳喚被告高虹安
2023/09/10 14:19

資策會控侵權自訴案 北院12日傳喚被告高虹安

存股好貴！不如改存高利又便宜的債券基金
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播