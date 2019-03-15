台獨是假議題、促統是真壓力 王金平提「4不能1應該」

2019-03-15 17:12

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨立委、前立法院長王金平下午在立院壓軸總質詢，王金平並未邀集官員上台，直接就兩岸議題發表意見，他指出，台獨是假議題、促統是真有壓力，民進黨在去年大選失利後，對兩岸議題的發言並不妥適，固然不必期待北京的善意，也不能天真期待國際強權會力挺，「自己國家自己救」，王金平也提出「4個不能1個應該」，讓台灣向前走。

王金平指出，兩岸議題敏感，事關全民安危、輕忽不得，台獨或許是難以實現的假議題，但北京當局的促統，對台灣絕對是真壓力，台灣固然無法不理不睬地拖，也無法視而不見地躲，必須正面回應。

王金平提出「4個不能1個應該」：不能逞一時之快、任意表態發言，不能只想討好部分的人，不能只滿足個人或政黨意識型態，不能只有個人或政黨私利考量、應該避免被誤解、誤判的危機。他說，如此才能向前走。

王金平指出，中華民國的國名、主權、憲法、國旗是我們的寶貝，不用再正名，也不需要在前後冠上任何名詞、形容詞，凝聚社會共識後才能理直氣壯要求北京正視中華民國主權，中華民國、台灣兩者並不矛盾對立，也不衝突互斥。

他認為，中華民國、中華民國主權、中華民國憲法，是對內處理朝野對國家認同定位、處理兩岸問題的智慧仙丹，信守並捍衛這3項，就能與北京對等尊嚴、不卑不亢的談判。

王金平表示，唯有開大門走大路，走出各自意識形態的堅持、走出各自政黨利益的算計，才有機會化解爭議對立與分歧，在大家雖不滿意但能接受的共識下，提出解困方案。他強調，不能再讓大選結果造成失掉半壁台灣的遺憾，贏得選舉者，更要贏得台灣，當選才有價值、意義，對台灣才是真正的勝利。

王金平說，台灣不能讓恐懼籠罩我們的心，當年「團團圓圓」兩隻貓熊要進來，反對者也以「不要陷入中共統戰陷阱」為由反對，但近十年來，看過貓熊的台灣人，誰又被統戰了？這證明最大恐懼，就是恐懼本身。

他說，化敵為友、才有未來，中華兒女本是同根生，再大的政治爭議，兩岸始終有難以切割的關係，也是兩岸和平共處、發展的基礎。

王金平最後強調，台灣政黨輪替20年來因為過度社會動員，在世代、階級、產業和族群間產生無謂的對立跟仇恨，未來4年是台灣最需要冷靜、理性、團結的時刻，不該再陷入統獨爭議、朝野對立惡鬥的死胡同，與各種假議題的糾葛，應務實面對現實情勢與歷史問題，一起開大門走大路。

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