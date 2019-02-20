政院同婚專法定調 蘇揆向挺同、反同感性喊話

2019-02-20 22:04

〔記者李欣芳／台北報導〕為趕在行政院明天（21日）週四院會通過法務部所提同婚專法，行政院長蘇貞昌今晚邀集民進黨立委會商定調，專法名稱中性取名為「司法院釋字第748號解釋施行法」，避開挺同、反同團體爭論的「同性婚姻」、「同性伴侶」等名詞，蘇貞昌向挺同與反同團體感性喊話說，希望挺同者能理解從無到有，也希望反同者留生存空間給他人，這也代表留空間給自己。

蘇揆表示，希望明天院會通過的這項同婚專法，能獲得挺同與反同團體雙共同的支持。他並在臉書說：「無論你是異性戀或同性戀，我們都是同一國的，都一起生活在這塊土地上，都在同一個天地之間，我由衷的期待大家，包容的接受不同，和善的對待彼此，使台灣成為一個相互尊重，彼此友善的國家。」

蘇貞昌今晚7點半邀集民進黨立委整合同婚專法，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）會後表示，出席的執政黨立委有42人，與會立委得知專法名稱相當中性，無人有意見，當場並有部分立委鼓掌表示認同。蘇院長也建議，政院版專法未來送請立法院審議後，由黨團自由表達意見審查法案，不要以黨紀約束，柯建銘也盼黨籍立委共同挺政院版。

蘇貞昌在臉書表示，大家都知道，人類社會是不斷進步的，以前窮人、女人、黑人都曾經被歧視很長的一段時間，連投票權都沒有，現在都已經獲得尊重，人人平等。

他說，過去我們一直以為性傾向只有異性相吸，誤以為同性一定相斥，我們不了解同性戀，因為不瞭解而害怕，因為害怕而排斥，連我自己小的時候都曾經這樣。現在醫學證明，同性戀是天生的，是自然的，不是疾病，不會傳染，也不可能因為教導而使異性戀者變成同性戀，更不可能因為治療，而使同性戀者變成異性戀。

蘇揆指出，行政院作為全國最高行政機關，必須依法行政，必須尊重公投結果，更必須遵守等同憲法效力的大法官會議解釋，就是因為尊重公投結果，所以我們不修民法，民法婚姻夫妻之規定完整不動。因為大法官會議第748號解釋已明白表示必須「使相同性別兩人」獲得「婚姻自由之平等保護」，所以，行政院在將提出的專法草案中平等保護同性之婚姻自由，又鑒於這段期間社會各方對於專法的名稱各有堅持，多所爭議，我們覺得整個社會實在不必多費力氣於此，既然大家都必須遵守大法官會議的解釋，行政院將提出之專法的名稱就叫「司法院釋字第748號解釋施行法」，送請立法院審議。

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同婚專法草案出爐 名稱「司法院釋字第748號解釋施行法」

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