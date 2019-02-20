同婚專法草案名稱：「司法院釋字第748號解釋施行法」

2019-02-20 20:46

〔記者蘇芳禾、彭琬馨、謝君臨／台北報導〕行政院明天將公布行政院版同婚草案，避開挺同、反同方爭執不下的「婚姻」兩字，轉而使用大法官釋憲做為法案名稱，法案名稱定調為「司法院釋字第748號解釋施行法」，重點包括同志配偶可以有合法財產繼承、醫療權、能共同撫養血緣子女。

大法官在2017年5月作出釋字第748號解釋，認為現行「民法」未保障同性二人永久結合關係，與「憲法」保障的婚姻自由與平等權相違背，要求立院兩年內完成立法或修法。不過去年大選中，由幸福盟提出的公投案過關，依照公投結果，政府應於3個月內研擬相關法律送立法院。

行政院長蘇貞昌今晚向民進黨立委說明草案內容與名稱，草案預計在明天的行政院會上通過，並送進立法院審查。

據了解，法案內容共20餘條，主旨為相同性別兩人婚姻自由之平等保護，整部法案沒有出現「夫妻」等稱謂定義，而是改以「雙方當事人」取代；在財產及繼承上，同性伴侶準用民法的夫妻財產制、以及民法繼承編關於配偶的規定。

至於同性伴侶收養議題，政院版草案明定，同性伴侶可以準用民法有關繼親收養的規定，換句話說，同性伴侶一旦結婚，其中一方可收養另一方的「親生子女」，「無血緣關係收養」則未處理，也就是同性伴侶無法收養與兩人均無血緣關係的小孩。

民法之外的其他法規，只要是關於配偶、夫妻、結婚或婚姻，以及配偶或夫妻關係所衍生的規定，同樣準用民法定義的婚姻關係。

據轉述，蘇貞昌說明草案時指出，希望能從無到有再求更好，人類的進步都是一步步推進，窮人、女性的投票權也都是這樣推進。

民進黨團總召柯建銘則請大家同意逕付二讀、併案協商，與會立委也都同意。時間已經接近3月，接下來還要面對大法官釋憲的時限，呼籲各委員注意立法時程。

挺同立場鮮明的民進黨立委尤美女受訪表示，婚姻自由和繼親收養都已經有包含在草案中，共同收養和人工生殖還沒觸及，留待下一階段努力，台灣現在雙方壁壘分明，能到這裡也已經不容易，也要給行政院肯定，她還沒看到細部法案，但保障上大致方向沒問題；另一名相同立場的立委段宜康受訪表示，法案內容能否落實平權，才是觀察的重點。

不具名立委指出，蘇貞昌和陳其邁過去都對婚姻平權較友善，可以獲得同志團體信任，兩人也都出身基層，了解基層對於同婚法案的意見，希望大家對他們的處理方式有信心。目前看起來法案可以兼顧反同方不希望名稱有「婚姻」兩字，初步曝光內容也能保障同志權益。

民進黨立委李俊俋受訪表示，法案名稱是在大法官解釋與公投結果之間取得平衡，以專法的形式保障同性兩人的婚姻、財產、繼承等權利，不失為是一種較適合的選擇，希望社會大眾能用比較寬容的態度來看待。

民進黨立委吳思瑤認為，行政院所提出的名稱是中道的選擇跟策略，是一個智慧的處理方式，蘇貞昌院長說，法案送到立院之後，歡迎委員就內容做詳細的檢視及多元的討論，態度是開放且前進的。

目前朝野和各黨團內部都未能對立法版本有共識，包括民進黨、國民黨、親民黨都傾向採開放投票，時代力量黨團則會尊重性別團體的意見，力求能夠保障同志的權益。

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