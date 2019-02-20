同婚法案明出爐 蔡英文：相信行政院會做出最好決定

2019-02-20 14:42

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文於今（20）日上午舉行第4次迴廊談話，表示將再參選2020總統大選。此外，蔡英文針對同性婚姻法案表示，社會逐漸取得共識，只是要用何種法律形式給予保障，是這個階段要處理的重點。她相信行政院秉持大法官釋憲及公投結果，會做出更好的、最具智慧的決定。

蔡英文表示，台灣社會在過去兩年，對該議題經歷很多的討論與思考，甚至發生對立衝突，這段期間大法官也做出釋憲，人民也透過公投表達意見，她相信現在在很多人心裡也覺得，到了解決問題的關鍵時刻。

蔡英文也強調，不同世代、信仰與價值取向的人，對該議題有不同的看法，但經過這段時間社會的討論後，其實在權益保障上社會漸漸有共識，只是要用何種法律形式，給予必要的保障，是這個階段要處理的重點。她相信行政院秉持大法官釋憲及公投結果，會做出更好的、最具智慧的決定。

此外，行政院副院長陳其邁下午受訪指出，法務部在尊重大法官會議解釋與公投民意的前提之下，目前對整個條文進行最後文字修訂，草案會在下午送到行政院，行政院將在晚間7點半對所有立委報告行政院的最終決定。

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