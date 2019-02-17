同婚專法 傳最大爭議點是「法案名稱」...

2019-02-17 15:19

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨於九合一選舉中大敗，也讓黨內對同婚議題意見更加分歧，由於同婚法案將於5月自動適用民法，因此立法院勢必得在本會期處理法案，預計將會有新一波攻防戰。立委指出，仍有部分保守團體持續炒作議題，對於「同性婚姻法」或是「同性伴侶法」等法案名稱上有歧見。

大法官於2017年5月24日做出第748號解釋，認為現行法令未保障同性婚姻，違反《憲法》保障婚姻自由與平等的原則，要求主管機關在解釋公告後2年內，修改相關法律。而今年5月24日即為期限。對此，行政院長蘇貞昌上週於施政方針報告特別提及，政院將秉持大法官釋憲精神及遵守公投結果，在《公民投票法》規定的時限內，研提專法送到立法院審議。

對於同婚法案態度，藍綠兩黨目前皆未明確表態。據《蘋果》報導，被問到目前民進黨團對修法的態度，民進黨團書記長鄭運鵬表示，要先等行政院版本出來再研究，會儘量凝聚共識。而國民黨團書記長吳志揚則說，目前國民黨團對同婚修法沒有特別立場，應會保持開放讓立委各自表態。除此之外，雖然行政院的草案版本不能違背大法官釋憲及公投結果，但還有很多內容可以討論。

而國民黨立委柯志恩則表示，上次公投結果傾向訂立同婚專法，有同婚團體表示若專法能保障權益也樂觀其成。但上次公投中反同陣營贏得7百多萬票，若2020年有人提起更嚴苛的公投案，例如欲取消法案中「伴侶」、「婚姻」等字眼，恐怕會是真正的爭議與挑戰。

有不具名民進黨立委透露，專法內容與各方期待不會有很大差距，真正的爭議點其實是「法案名稱」，執政團隊各層級有找相關團體溝通，不過因為法案內容相當敏感，各方可說是相當低調。

民進黨立委劉世芳說，行政院為尊重公投結果，開始著手推動專法的修法方向，「台灣的同婚議題，已經朝最大多數民意的方向去處理」。但仍有部分保守團體持續炒作議題，有些宗教團體也有意見，主要還是卡在「同性婚姻法」或是「同性伴侶法」等名字上的歧見，會盡量去跟這些團體溝通。

劉世芳也話鋒一轉，盼行政單位能對外清楚說明，目前同婚的議題是依去年公投的結果去修正，有選民以為有關同婚的法案都是由民進黨提出的，這樣的現象要在今年去做更明確的釐清，避免再讓選民出現誤會。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/