表態競選連任 蔡：讓世世代代台灣人擁有自由意志的選擇

2019-02-20 11:53

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統本周透過接受CNN專訪，表達將競選連任，面對目前民調並未起色，蔡總統今日上午在總統府迴廊談話表示，民調是死的，人心的活的，過去也不缺被人打壓，她會用強烈意志力克服種種難關。讓世世代代台灣人都擁有自由意志的選擇，是她決心連任的目的。

蔡總統11日接受CNN專訪，表態競選連任。主持人提及總統對2020總統大選的想法時，蔡總統表示，任何現任的總統都會想為國家做更多的事，也會想進一步實現政策目標，這是很自然不過的事，她當然也希望未來的4年能夠繼續帶領國家，完成使命。

蔡總統今日上午在迴廊談話被問及此事時說，受訪主要是希望把台灣聲音讓世界聽到，做為總統，除了保衛國家，也要防止台灣被孤立，把台灣聲音傳達給國際社會，並推向國際，是她做國家領導人必須做的事情，台灣不是要一國兩制，而是要獨立生存，要經濟繁榮與安全民主，做為總統除要保家衛國把台灣推向國際，讓世世代代台灣人民都擁有自由意志的選擇，是她決心連任的目的。

面對民調尚未起色，總統說，民調是死的，人心的活的，過去也不缺被人打壓，她會用強烈意志力克服種種難關。對於可能的競爭對手，她認為，將來競選雖還不知誰會一起參加，但無論如何不會只有她，一人參選的時代已經結束，而她會講清楚政策理念並全力往前走。

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