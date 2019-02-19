同婚專法將出爐 反同團體提燈繞政院 挺同人士回嗆

2019-02-19 21:21

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院將在本週四院會通過法務部所提同婚專法，由於包括法案名稱有爭議與內容敏感，據悉，政院這兩天正進行密集整合，反同團體今晚則動員群眾發起「用愛環繞行政院．用光點亮蘇貞昌．愛家護兒慶元宵．千人提燈政院繞」的行動，提燈籠繞行行政院，要求政院尊重愛家3公投的結果，勿罔顧民意強推同婚。

不過，在場也有立場不同的部分挺同人士嗆聲說：「你們用愛繞政院，我們用愛來平權！」反同人士並與挺同人士現場對嗆，反同人士說：「去年底反同3項公投已經過關，有意見可聲請大法官解釋！」挺同人士則反嗆說：「為何前年大法官釋憲（指民法未保障同性婚姻違憲）通過，你們還提公投呢？」

反同人士說：「你們要搞同志自己搞！」卻遭嗆「誰要跟你搞同志？」挺同人士表示，去年反同3項公投過關後，已有9位同志因而自殺！

包括北北基大聲公家長行動聯盟、媽媽盟、全國家長聯誼會、基隆市美滿家庭等反同團體今晚集結在行政院大門口前，他們高喊「一男一女，一夫一妻」、「700萬的公投票，行政院要重視」等口號。

他們並在今晚元宵節提出3大訴求：1.呼籲立法院儘速立法限定民法婚姻限定一男一女，2.呼籲教育部勿魚目混珠，仍在國小推同志教育。3.呼籲行政院勿罔顧民意強推同婚。

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