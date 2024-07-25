王義川批赴美還帶紅背心 盧秀燕回應了

盧秀燕表示，她要求局處首長出國要開颱風災害應變會議，也強調不論中央地方都有規定開災害應變會議要穿特定服裝，因此主管出國都帶著紅背心。（記者蔡淑媛攝）

2024/07/25 12:45

〔記者蔡淑媛／台中報導〕凱米颱風侵台，台中市長盧秀燕在颱風來襲前赴美訪問，又臨時搭機折返，被批在作秀，民進黨政策會執行長王義川在社群平台質疑，留在美國的中市府團隊和台中應變中心連線，還帶著應變中心標準服裝紅背心，質疑「還繼續演、早就安排好了」，對此盧秀燕表示，「聽不懂他的題目」，強調中央與地方都有規定開應變會議要穿特定背心，她也要求一級主管不分人在海內外都必須掌握處理颱風情形。

至於凱米颱風暴風圈將在今晚至午夜離開台灣陸地，是否再到美國繼續訪美行程？盧秀燕則說，「有在思考，還是看颱風為主，怎樣決定再告訴大家。」

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王義川批盧秀燕帶團訪美又隻身回台並主持災害應變會議，而留在美國的市政團隊和台中應變中心連線，還隨身帶著應變中心「紅背心」，質疑盧秀燕已經在台中指揮，為何一定要再連線新聞局長、數位治理局長？

盧秀燕今主持災害應變會議後受訪表示，留在美國的市府一級主管在國內外都要視訊掌握颱風情形，她要求局處首長都要上網連線，連線不分海內外，強調是「不是看地域，而是看職務，如果是首長就必須上線」，因此會議線上都是一級主管。

至於在美局處首長也穿上紅背心開會，盧秀燕則說，她要求首長都要參加災害應變會議，她去美國帶著紅背心，也說首長連線是開應變會議，不是開一般的行政會議，防颱開防災應變會議，不管是中央還是地方，都有特定服裝，是提示民眾該會議很重要、關係人民安全，和一般開會不一樣，「中央也是一樣，部會首長參加應變會議，會有特別服裝，有背心要穿！」

對於王義川質疑作秀，盧秀燕回應，「這個疑問，她聽不太懂，無法回應他」，她強調，首長出國帶背心開防災應變會，不是只有台中市，中央與地方開應變災害會議都有服裝要求，當然有人不遵守，不帶或者覺得不重要，可是我們覺得重要，應變會議有一定規格，這與民眾安全有關。

盧秀燕昨晨自美緊急返台坐鎮台中，今天持續主持災害應變會議，與會人士都穿著紅背心。（記者蔡淑媛攝）

王義川在社群平台質疑，留在美國的中市府團隊和台中應變中心連線，還帶著應變中心標準服裝紅背心，質疑「還繼續演、早就安排好了」。（翻攝自網路）

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