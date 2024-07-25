基隆市選委會複查2.5萬連署 「拆樑行動」：若要補件會走法律途徑

發起罷免的公民團體「山海公民拆樑行動」發言人李晏（右）蓉今接受寶島聯播網《新聞放鞭炮》主持人周玉蔻（左）專訪。（圖擷取自YouTube）

2024/07/25 13:29

〔記者陳昀／台北報導〕罷免基隆市長謝國樑4.3萬份連署書進入第二階段查對，卻傳出基隆市選舉委員會將郵寄2.5萬份查詢單，發起罷免的公民團體「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉今表示，估計8月16日會宣布結果，如果要補件，考慮走法律途徑，不會放棄；對於被指控背後是民進黨奧援，如果是真的，現在不會這麼辛苦。

李晏蓉今接受寶島聯播網《新聞放鞭炮》主持人周玉蔻專訪指出，第一次送了4萬3000份連署書左右但失敗，是因為複印正本時部分連署書沒有檢查到，找不到副本的正本約200多份、民團願意直接退掉，但基隆市選委會直接不收，當天他們還沒離開選委會，就有媒體發布新聞稿指稱「錯誤百出」，「地方選委會可能有些問題」。

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面對目前的挑戰及基隆市選委會可能的動作，李晏蓉表示，寄送查詢單雖有法源依據，但他們7月8日送出連署書、選委會7月11日就發出預算，顯示查詢單的份數為2萬5000份，選委會聲稱40天審不完，卻能3天決定要丟出6成的查詢單。

李晏蓉說，從過去罷免高雄市長韓國瑜來看，當時40萬份連署書大概寄了2000多份查詢單、回覆率約50%，從相同比例來推估謝國樑罷免案，因為沒有回函而被剔除的可能高達1萬3000份左右。

李晏蓉說，目前就是靜待審核結果，估計8月16日會宣布結果，並有一次補件機會，要在10天內補齊，但最後若要補件，也可能被選委會剔除，因此考慮直接走法律途徑，雖然跟行政機關打官司的流程蠻複雜、曠日費時，但這不得不做，不會放棄。

被問及中選會是否能介入此案？李晏蓉說，身為主管機關是有權力重新查對的，第一階段也有相關處置，但目前沒有告知後續如何處理；被問到被藍營指控背後是民進黨，她苦笑說：「如果我們後面真的有民進黨，不會這麼辛苦，被告、被查」，並透露近期發現「反罷免群組」正流傳「拆樑」志工的詳細個資，包含本名、政治傾向、過往在網路的發文等，令人膽戰心驚。

被問到面對前總統馬英九及國民黨立委徐巧芯、王鴻薇、羅智強等人反罷免不會害怕嗎？李晏榕表示，尊重每個人有發聲的權利，但也會觀察他們是純站台，還是關心人民訴求，但很明顯對方都沒有做到，發言導向都是罵民進黨、基隆市前市長林右昌。

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