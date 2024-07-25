德國情報監督小組議員訪台 強調民主夥伴不應對威權主義國家抱幻想

外交部長林佳龍23日與德國國會情報監督小組副主席暨外交委員會成員齊舍偉特（左三）及德國在台協會處長許佑格（左二）等人合影。（外交部提供）

2024/07/25 11:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍23日上午接見德國國會情報監督小組副主席暨外交委員會成員齊舍偉特（Roderich Kiesewetter）。齊舍偉特表示，俄烏戰爭已敲響警鐘，民主夥伴不應對威權主義國家懷抱不實幻想，相互信任已成為當今國際合作的關鍵。

林佳龍與齊舍偉特雙方就民主夥伴對抗全球威權主義擴張、台歐安全連結及台德半導體科技合作等議題充分交換意見。

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林佳龍對齊舍偉特議員各項友台作為表達感謝，並指出當今世界面臨極大的挑戰，中國在印太地區及全球各地亦進行混合戰威脅，呼籲德國等理念相近國家團結因應。

林佳龍表示，世界必須瞭解台海的和平穩定是確保區域安全及全球供應鏈穩定的關鍵，台德兩國學術及經貿交流蓬勃頻密，透過台積電在德國德勒斯登（Dresden）設廠，未來必可共同攜手增加民主夥伴韌性。

齊舍偉特則高度認同民主夥伴團結合作的重要性，表示俄烏戰爭已敲響一記警鐘，呼籲民主夥伴不應對威權主義國家懷抱不實幻想，強調相互信任已成為當今國際合作的關鍵。

齊舍偉特也肯定台灣在德國投資半導體產業促進兩國技術及人才交流，以及增進整體民主供應鏈韌性的重大意義。

外交部常務次長陳立國也於22日款宴齊舍偉特，誠摯感謝德國國會日前通過挺台決議案，呼籲德國聯邦政府關注台海和平穩定的重要性。

陳立國表示，期盼齊舍偉特議員發揮影響力，持續擴大德國友我力量，強化兩國連結。齊舍偉特深表認同，呼籲民主夥伴攜手嚇阻中國武力犯台的企圖，也歡迎台德雙方增進官員互訪，深化各領域交流。

此行是齊舍偉特議員第二度訪台，展現對我國的強勁支持。外交部期待台德雙方在既有良好基礎上，持續深化雙邊關係，並與理念相近夥伴共同維護印太區域及全球的和平、穩定及繁榮。

外交部常務次長陳立國22日款宴德國國會議員齊舍偉特（左三）一行。（外交部提供）

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