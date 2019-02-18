政院最優先47法案 防兒虐、重懲酒駕、保台皆列入

2019-02-18 17:50

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院今日召開行政立法協調會報，立法院本會期最優先法案共47案，行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）表示，包含「強台」、「保台」相關法案，以及防制兒虐、提高酒駕刑責等相關修法草案都有列入。

Kolas Yotaka指出，關於防制虐童的相關法案有「教師法修正草案」、「兒童及少年福利與權益保障法修正草案」、「家庭教育法修正草案」及「刑法」部分條文修正共4案。

針對提高酒駕法則方面，最優先法案中列入「道路交通管理處罰條例部分條文修正草案」，要提高酒駕、拒測及累犯罰鍰，嚇阻酒駕行為；因應普悠瑪事件後續，政院更納入「國家運輸安全調查委員會組織法草案」。

此外，針對公投結果必須提出的同性婚姻專法，亦為政院最優先法案之一。Kolas Yotaka提及，目前專法名稱尚未確定，這一兩天法務部會將草案送院，另於本週四行政院院會通過。

Kolas Yotaka指出，近日外界關注的農地工廠議題，相關的「工廠管理輔導法部分條文修正草案」也在最優先法案中，針對農地工廠建立「就地輔導」納管制度，政院立場就是「就地輔導」，但不能是高度汙染。

在「強台」類最優先法案部分，政院列入「海外資金匯回管理運用及課稅條例草案」、「產業創新條例草案」、「營業秘密法修正草案」、「著作權法修正草案」、「國防產業發展條例」、「新經濟移民法草案」、「外國人投資條例修正草案」。

Kolas Yotaka說明，在「保台」類最優先法案部分，提出「台灣地區與大陸地區人民關係條例修正草案」，明訂進行兩岸和平協議前之公投條件與門檻，另外也修正退離職公務員赴中管制期間修正為最短3年，以及「國家機密保護法部分條文修正草案」，要強化退離職人員出境管制機制。

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