同婚法案週四將提出 蘇貞昌明晚邀綠委溝通

2019-02-19 21:18

〔記者蘇芳禾／台北報導〕行政院長蘇貞昌邀請民進黨立委明天晚間七點半到行政院溝通重大議題，據了解，將溝通同婚專法草案。反同團體連日遊說，希望專法不能有有婚姻兩字，對此，民進黨立委尤美女表示，如果同婚法案沒有「婚姻」兩字，那就是掛羊頭賣狗肉。另一名挺同立場鮮明的民進黨立委段宜康說，他會出席明天的會議，他認為實質上的內容很重要。

大法官在2017年5月作出釋字第748號解釋，認為現行「民法」未保障同性二人永久結合關係，與「憲法」保障的婚姻自由與平等權相違背，要求立院2年內完成立法或修法。不過去年大選中，由幸福盟提出的公投案過關，依照公投結果，政府應於3個月內研擬相關法律送立法院，立法院應於下一會期休會前完成審議程序，行政院也將於本周四院會提出政院版草案。過去一直支持婚姻平權的蘇貞昌，周三晚間將邀請民進黨立委凝聚共識，草案名稱也被列為最高機密。

要依照釋憲結果，在今年五月二十四日前完成同婚專法立法，時間相當緊迫，目前朝野和各黨團內部都未能對立法版本有共識，包括民進黨、國民黨、親民黨都傾向採開放投票，時代力量黨團則會尊重性別團體的意見，力求能夠保障同志的權益。

民進黨團立委透露，挺同和反同團體最近都有向黨團表達他們的訴求，挺同方特別注重實質權益和收養問題，反同方希望專法不要有「婚姻」兩字，甚至有激進的反同團體希望連專法都不要。

尤美女受訪表示，如果法律名稱沒有「婚姻」，法案內容又都在談婚姻，那不就是掛羊頭賣狗肉嗎？期待明天行政院的草案能夠符合釋憲和公投，也讓大家都滿意。「依照大法官會議，平等權是關鍵，如果最後還是跟異性戀不同，那就是沒有平等。」至於收養問題，更是一定要處理，很多同志家庭的小孩都在等這個法案。

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