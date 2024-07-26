數發部砸6500萬建AI算力池 今年供60家企業免費使用

數位發展部長黃彥男接受本報《官我什麼事》節目專訪。（記者陳怡伶攝）

2024/07/26 10:30

〔記者徐子苓／台北報導〕生成式AI大爆發，帶動AI產業鏈蓬勃發展，不過，高昂的硬體成本和維護支出，讓許多中小企業負擔不起AI算力。為了鼓勵國內軟體新創業者深化AI技術、發展更多應用服務，數位發展部長黃彥男接受本報《官我什麼事》節目專訪時透露，已投入6500萬元建置「算力池」，目標在今年補助60家企業免費使用。

黃彥男說，生成式AI是一個機會，但對於中小企業來說，買算力、買機器來建生成式AI的成本高昂，又需要很多專業人力維護，因此數發部建造「算力池」，第一年投資6500萬元購入40個GPU，目標是今年補助60家公司免費使用6週，協助這些公司發展出自己的AI應用。

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他認為，當企業有創新點子時，藉由數發部的算力平台，不用一開始花那麼多錢建置算力，等到實驗成功、確定有商業價值時，再去買商業性的算力，利用AI技術精進產品和服務，增加企業的競爭力。

該算力平台（算力池）是由數發部數位產業署建置，共有5台Supermicro專業伺服器，配備32片Nvidia H100、8片AMD MI300X，可望讓創新點子「跑得更快」，8月13日前開放申請，申請審核後，一次可使用6週的算力。

根據數產署公布的申請須知，以成立未滿8年的新創業者優先，數產署將召開會議審查，擇優選擇合適的企業核定算力使用資源，但企業不能透過該算力平台，進行虛擬貨幣的挖礦、或透過API方式進行其他平台模型訓練。

此外，黃彥男說，數發部很重視AI產業發展，已向國發會爭取100億元的國發基金來投資新創，結合國內創投、天使基金來投資，詳細申請辦法預計在8月公布。

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