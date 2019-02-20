政院版同婚專法草案出爐 民進黨相挺籲：將心比心一起努力

2019-02-20 21:53

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對同性婚姻立法議題，行政院明天（21日）會將就「司法院釋字第748號解釋施行法草案」進行討論，民進黨發言人周江杰今天說，對於行政院將提出的「司法院釋字第748號解釋施行法草案」，民進黨的立場和行政院相同，支持對保障同性婚姻的立法立場，而且相信行政院現階段所提出的版本，一定會符合大法官釋字第748號解釋文的規定，以及遵照公投結果要求制定專法的最新民意，對於國人期待的人權保障做出目前最好的處理。

周江杰說，雖然這段日子以來，看似挺同方與反同方間存有極大的歧異，但要提醒大家，就此議題而言，事實上，雙方是有共同的價值觀念，就是對婚姻制度的家庭價值，及對婚姻忠誠度，是有一致的認同與共識，換言之，都同樣珍惜婚姻制度，跟渴望家庭價值的需求。

周江杰說，民進黨相信，或許現階段提出的法案版本，無法盡如所有人的理想和滿意，但這已是台灣社會的一大進步，而推動社會往前進步的動力，絕對是來自於社會大眾的同理心，希望大家要將心比心，秉持著對婚姻制度及家庭價值的認同與支持，以及尊重對宗教信仰的自由，讓我們再一起努力，讓社會能有更大、更和諧的空間來進行對話討論。

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