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中共宣傳「回歸橋樑已通車」 立委：平潭是統戰節點

抖音影片已滲入「Threads」平台，宣傳「京台高鐵」台灣回歸的橋樑已經通車。（圖取自Threads）

抖音影片已滲入「Threads」平台，宣傳「京台高鐵」台灣回歸的橋樑已經通車。（圖取自Threads）

2024/07/23 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕抖音影片滲入「Threads」平台，宣傳「京台高鐵」台灣回歸的橋樑已經通車！有網友發現，中國高鐵地圖納入「京台高鐵」路線，示意要從平潭直通新竹，更有一條廈門翔安機場經金門、澎湖到台灣南部的高鐵路線。立委痛批，平潭是中共對台統戰重要節點，「京台高鐵」炒作很久了，基本上就是大內宣。

中方聲稱「平潭海峽公鐵大橋」是要通往台灣的跨海大橋，也是京台高鐵非常重要的一段，共投入一四七億人民幣，最近僅距台灣六十八浬，已經預留通往台灣的接口；影片更推介，「平潭海峽公鐵大橋」有兩層設計，上層已經通車，下層是京台高鐵路線，未來坐高鐵到台灣僅需半小時，「台灣回歸」的橋樑已經通車了。

民進黨立委沈伯洋昨受訪表示，中共操作「京台高鐵」已有一段時間，平潭綜合實驗區與吸引年輕人有關，對岸長期以來都在主打中國建設很好，「至於是真是假，根本也沒在管」。沈分析，三中全會剛結束不久，中共將繼續主打兩岸交流，平潭會是中共重要的統戰節點。

民進黨立委林楚茵表示，藍營之前不斷透過側翼抹黑沈伯洋，質疑沈示警要蓋京台高鐵是亂帶風向，但從抖音操作來看，沈之前論述是正確的。林強調，台灣與中國並不是完成高鐵建設就能夠融合，而是民主和極權專制有根本上的差異。

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