航空城協議價購 鄭文燦︰假訊息流傳

2019-07-25

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府從七月十五日至八月廿五日，除了週日，每天在大園國中舉行桃園航空城區段徵收土地協議價購會議，由於連日來許多民眾抱怨協議價購價格過低，甚至頭綁「不公不義」紅布條出席會議，鑑於事態嚴重，市長鄭文燦昨主持市政會議認為網路有許多不實訊息流傳，造成地主諸多疑慮，要求地政局擬定完善說帖。

造成地主疑慮 鄭要求地政局擬完善說帖釋疑

地政局表示，市府是依不動產估價技術規則相關規定，委託不動產估價師辦理地價查估，查估市價為正常價格，考量因素包含區域條件，並排除市場期待因素的影響，因此各筆土地價格會有所差異，而協議價購價格是作為政府與民眾協議取得土地的價格，並非徵收補償市價，未來區段徵收公告時，會依土地徵收補償市價查估辦法規定查估補償價格後，提交地價評議委員會評定，作為地主未來領取抵價地權利價值換算依據。

承辦員︰農地每坪三萬多元 在當地已算高價

承辦人員表示，航空城農地協議價購價格約每坪三萬多元，但地主要求按照七萬多元的市場成交價，但協議價格必須排除市場期待因素，事實上如果沒有航空城都市計畫，每坪三萬多元的農地，在當地已算高價，地政局會對此提出完善說帖，讓民眾了解情況；另外，協議價購價格的多寡，並不影響抵價地分配。

承辦人員表示，除了少數土地面積較少者無法配地，而三七五減租的佃農雖可領取三分之一配地，但仍須與原地主協商，若領取價金就無此問題，因此佃農多傾向領取三分之一協議價購價格金額，這部分佔航空城全數土地所有權人的五％以內。

多數地主選擇配地 僅少數選擇領取補償金

鄭文燦強調，協議價購採自願方式，多數地主都選擇分配土地，僅少部分地主選擇領取補償金，市府會完善相關作業，避免讓地主權益受到影響，並由地政局提出完善說帖向市民說明清楚，避免誤會。

鄭文燦另指出，桃園航空城計畫區段徵收範圍及抵價地比例已獲內政部核定，重劃區農地抵價地分配比例為四十六％，一般農地為四十一％，而安置住宅及安置街廓部分，市府一定會落實「先建後遷、就近安置」原則，協助居民在新地點重建家園及社區。

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