各地水氣多！中部以北防強降雨 月底前再兩波東北季風

今天東北季風增強及華南雲雨區東移，各地及澎湖、金門、馬祖不定時會有水氣移入造成局部短暫陣雨，中部以北、宜蘭、花蓮及金門、馬祖有局部較大雨勢發生的機率，在強對流移入時容易有短延時強降雨伴隨雷擊與強陣風。（資料照）

2025/04/25 06:56

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（25日）東北季風增強及華南雲雨區東移，天氣不穩定，各地及澎湖、金門、馬祖不定時會有水氣移入造成局部短暫陣雨，其中在中部以北、宜蘭、花蓮及金門、馬祖降雨機率較高，有局部較大雨勢發生的機率，並且容易有短延時強降雨伴隨雷擊與強陣風，基隆北海岸及宜蘭也易有局部大雨發生，外出請留意天氣變化並攜帶雨具備用。至於南部及台東降雨相對較零星或局部，降雨空檔也會比較多

今日氣溫方面，北部及宜蘭、花蓮整天偏涼，整日氣溫21至26度，而中南部及台東低溫約22至25度，高溫約28至30度，南部近山區高溫還是有機會來到34度左右，有降雨時溫度會稍微下降一些，南北天氣和溫度變化較大，南來北往請多加留意。

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氣象署提醒，東北風增強，桃園至嘉義沿海空曠地區、恆春半島及各離島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請注意安全。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日東北季風影響及華南雲雨區東移，環境風場為東北風，中部以北降雨機率上升，受降雨洗除作用影響，擴散條件稍轉好，南部污染物仍稍易累積；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

未來天氣方面，週六（26日）東北季風影響，北部及宜蘭、花蓮天氣較涼，而低溫在週六清晨下降到19、20度左右，其他地區則為22至24度，搭配華南雲雨區東移影響，各地降雨機率偏高，不定時有局部短暫陣雨，南部降雨較為零星；中部以北、宜蘭及花蓮地區有局部雷雨，並且有局部較大雨勢發生的機率，迎風面的基隆北海岸及宜蘭、花蓮也可能會有局部大雨發生。

週日（27日）東北季風減弱，環境轉為偏東到東南風，北部及宜蘭高溫回升至26至29度左右；台灣附近水氣仍多，不過降雨範圍縮小、也更短暫，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地山區有局部短暫陣雨。

下週一（28日）鋒面快速通過及東北季風增強，各地天氣再度轉為不穩定的狀態；中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區降雨機率亦高。

下週二（29日）東北季風影響，各地為多雲到晴；水氣減少，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

下週三（30日）、四（5月1日）東北季風減弱，水氣偏少，日夜溫差大，各地為多雲到晴，僅東部及東南部地區有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 23 ~ 24 24 ~ 28 26 ~ 30 24 ~ 26

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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