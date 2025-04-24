開放預約到府收件 ！新北5罷團連署進度曝 怒批藍營混淆視聽

雙北罷團舉行聯合記者會。（記者叢昌瑾攝）

2025/04/24 23:49

〔記者董冠怡／台北報導〕「雙北大罷」今天在台北市大安區台灣公民人權聯盟辦公室舉辦聯合記者會，11個民團中，新北市5個罷團發起罷免洪孟楷、張智倫、林德福、葉元之、羅明才、廖先翔6名藍委，罷團說，罷免藍委的往生者連署遠高於罷免綠委的團體，而且死亡連署分為連署前或連署後死亡，罷藍委民團合法、合規，藍營不要以「檢調用大砲打蒼蠅」混淆視聽、顛倒黑白。

新北市罷免洪孟楷的「罷洪！！刻不容楷」說，持續一邊收件、一邊造冊，目前已收3萬7000份，距離目標門檻5萬份，還差1萬3000份，剩下2週會深入各個社區，最後一波收件衝刺，有信心二階過關，如果順利進入到三階投票，呼籲之前不敢出來簽署的民眾，一定要投同意罷免票。

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罷免中和張智倫、永和林德福的雙和罷團指出，目前中和已收2萬4000份、距離安全門檻仍差1萬1000份；永和已收2萬份、仍有1萬份差距，隨著連署進入中後段，情況日漸艱困，志工遭受言語或行為攻擊頻傳，號召民眾一起保護志工，現今也有開放電話預約到府收件，想要連署的民眾如果擔心被鄰居、里長發現，可透過郵寄或至議員服務處連署。

罷免葉元之的「板橋大刪元」指出，已收2萬7500份，現有胖卡小車沿路行駛板橋，隨車提供連署，也提醒民眾4月26日下午2點，到板橋區溪北公園參與「大把罷免分手擂台」活動，連署站點持續開設，「請板橋人站出來，協助葉元之轉職通告咖成功」。

罷免羅明才的「拔羅波」說，目前收到2萬4000份，距離法定目標還差6000份，未來2週不會停止收件，也會回應民眾提出的請求，深入社區展開連署作業；罷免廖先翔的「齊心斷翔」則提到，已收2萬9903份、仍差5097份，除了既有平日、週末站點，也跟其他港湖等罷團串聯，讓連署人潮最大化。

罷團開放預約到府收件。（記者叢昌瑾攝）

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