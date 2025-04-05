總統邀ICT產業代表會商關稅衝擊 業者建議不急著掀牌、謀定而後動

因應美國對等關稅衝擊，總統賴清德今天下午邀請ICT業者十多位企業代表齊聚官邸。 （總統府提供）

2025/04/05 18:40

〔記者蘇永耀／台北報導〕因應美國對等關稅衝擊，據了解，總統賴清德今天下午於官邸開會，找來產業代表面對面討論，下午三點第一場共ICT業者十多位企業代表齊聚官邸；明天換傳產與中小微產業頭人進行第二場企業座談，當面向總統與卓院長表達第一線業者看法與需求。

今日出席官邸會議的企業代表包括鴻海集團董事長劉揚偉、仁寶集團董事長許勝雄、緯創總經理林建勳、電電公會理事長李詩欽、和碩集團董事長童子賢、ACER宏碁集團創辦人施振榮、ACER宏碁集團董事長陳俊聖、華碩集團共同執行長胡書賓、台積電資深副總+TSIA理事長侯永清、友達集團董事長+TCA理事長彭双浪。

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據了解，與會者均認同要立足台灣、佈局全球，目前儘管各國因應方法不同，有報復、低頭或部分妥協，但每個國家狀況不同，且美方亦未有最終定論，需要再觀察，贊同政府就手上籌碼同步進行談判，不急著掀牌，先提出產業安心方案，謀定而後動。

黨政人士表示，美國關稅戰是一場涉及複雜且各國情境不同的溝通進行式，第一時間當川普宣布關稅數字後，面對國際譁然與美股動盪，府院團隊皆有共識，因應第一重點應擺在「安穩企業信心」，因此由政院盤點後宣布880億協助方案，以兩小時的記者會詳細解說，讓國人理解政府有準備也有信心作為產業的最佳後盾。

除此之外，執政團隊與美方的互動雙邊溝通一直都在持續進行中，內部盤點我方談判籌碼，包括包括降低關稅、投資、採購及排除非關稅投資障礙，和美方最關心的洗產地問題等多元工具，如何靈活應用，以創造雙贏，檯面下整合國安團隊與行政部門方案，由涉美官員穿梭處理，這部分因為牽涉複雜難以對外公開，但執政團隊持續努力。

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