婦中假投資詐騙 面交13次慘噴3369萬

彰化縣今年1到3月詐騙案以假投資589件（含假交友）最多，財損金額高達6億2713萬元。（資料照）

2025/04/24 22:35

〔記者湯世名／彰化報導〕真是欲哭無淚！彰化縣今年1到3月詐騙案，以假投資589件（含假交友）最多，財損金額高達6億2713萬元，其中，1名婦人誤信LINE群組投資獲利等手法灌迷湯，連續13次面交現金給詐團車手，還四處向親友借錢，家人發覺有異阻止，婦人已慘噴3369萬元，警方擴大追查中。

據了解，婦人1月間由友人拉進財經交流LINE群組，群組林XX私訊她，把VIP服務中心的LINE好友資訊傳給婦人，婦人投資，VIP服務中心約她面交多次大筆金額。

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婦人3月間想要投資的錢提領出來，對方說，她目前獲利約1億1000萬元，須先支付5％稅金（個人所得稅）約670萬元，就能提領本金加獲利共1億4000萬元，領出來之後再繳剩下的5％稅金，還說6月份時會退稅。

婦人多次面交大筆金額，積蓄幾乎用光，還四處向親友借錢來投資，子女及丈夫得知她的行徑，直覺是詐騙，但她已慘噴3369萬元，家人趕緊向彰化警方報案。

彰化縣警局打詐儀錶板顯示，今年1到3月詐騙案件，居冠的是假投資相關詐騙，含假交友詐財，共589件，民眾財損金額達6億2713萬元；第2名是網路購物詐騙共212件、財損金額985萬元；第3名是假買家騙賣家詐騙共140件，財損金額1363萬元；第4名為假中獎通知詐騙共96件，財損金額741萬元。

警方分享防詐小撇步提醒，「穩賺不賠」的保證一定是假的；出金受阻，絕對是詐騙；投資應透過合法管道進行，才有保障；合法投資管道，不會要求面交現金、轉帳現金到指定帳戶；有任何疑慮應立即暫停交易，撥打165諮詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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