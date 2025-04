2025亞洲最佳大學排名出爐！ 台大擠進「前30強」

2025/04/24 22:31

〔即時新聞/綜合報導〕英國《泰晤士報高等教育特刊》(Times Higher Education,簡稱THE)日前公布2025年「亞洲最佳大學」(Asia University Rankings 2025)排名。其中,國立台灣大學拿下亞洲第30名,台灣另有其他5間大學,擠進排行榜前100名。

根據《泰晤士報高等教育特刊》官網顯最新發布的榜單,本次評比範圍涵蓋來自35個國家與地區,總計856所大學,至於評比標準則包含各校研究表現、教學品質、知識轉移及國際視野等18項指標的綜合實力。本次由中國清華大學再度蟬聯榜單榜首,第2至5名則為中國北京大學、新加坡國立大學、新加坡國立大學與日本東京大學。

至於台灣排名最高的大學,是國立台灣大學,拿下第30名;其次則是中國醫藥大學,名列第66名;其後有擠進前100名的大學,分別有第72名的國立陽明交通大學、第74名的國立台灣科技大學、第82名的國立清華大學以及第94名的台北醫學大學。另外,國立成功大學、國立台灣師範大學、國立中山大學等9間大學,則成功進入前250名。

