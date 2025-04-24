達美航空突徵自願者下機！ 他舉手秒賺9萬

一名乘客分享，他搭乘達美航空時，因航空公司出現作業需求，主動徵求兩名自願者下飛機，而獲得3000美元的補償，示意圖。（法新社）

2025/04/24 22:53

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名乘客分享，日前搭乘達美航空時，因航空公司出現作業需求，他因自願下飛機而獲得3000美元（約新台幣9萬7555元）的補償。貼文一出，引起網友熱議，許多網友也分享自己曾在航班延誤或超賣時獲得高額補償的經驗。

《紐約郵報》報導，事件發生在復活節假期後的週一，這名乘客搭乘早上7點50分從芝加哥歐海爾機場飛往西雅圖的航班。由於是假期結束的高峰時段，座位全滿。他表示，自己順利登機並就座，不久後，有名工作人員走進機艙前方，低調宣布因燃料平衡問題，需要2名乘客自願下機，並開出3000美元（約新台幣9萬7555元）作為補償。他當下毫不猶豫地舉手，成為其中一位自願者。

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該名乘客表示，因為達美航空單次補償金額有上限，因此補償金分為兩張憑證發放，一張為2000美元（約新台幣6萬5000元），另一張為1000美元（約新台幣3萬2500元）。他補充，這些憑證不僅能作為未來的機票抵用，也可轉換成多家大型零售商的禮品卡。他提到，這次能在不影響行程的情況下獲得補償，是個意外的收穫。

此外，他還提到，當天稍早由於設備更換，達美航空已提供每人1700美元（約新台幣5萬5000元）的補償給另外22名自願下機的乘客，總支出高達4萬3400美元（約新台幣141萬元）。貼文曝光後，不少人透露也曾因航班超賣或臨時調整獲得補償，有人甚至成功將補償金轉為現金或用於PayPal支付。

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