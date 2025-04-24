曾因虐兒停業！高雄托嬰中心再傳8嬰受虐 呼巴掌、強灌副食品

曾因虐兒事件停業的高雄市楠梓區某托嬰中心，原楊姓女負責人改找丈夫掛名後重起爐灶，但她竟與董姓保母涉嫌凌虐8名嬰兒。（法新社）

2025/04/24 23:46

〔記者洪定宏／高雄報導〕曾因虐兒事件停業的高雄市楠梓區某托嬰中心，原楊姓女負責人改找丈夫掛名後重起爐灶，竟又與董姓保母涉嫌凌虐8名嬰兒。網友怒批「超級誇張，壞人就在身邊、毛骨悚然」、「我們到底還要再給壞人幾次機會？」

對此，社會局只由臉書小編在高雄市議員李雅慧的粉專留言，聲稱已終止契約、依法裁罰。媒體事後得知，詢問社會局關於托嬰中心重新營業的日期、曾去稽查的次數，卻無法及時提供資料，且案發已2個月，仍未勒令停業，甚至廢止許可，議員發文質疑。

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李雅慧表示，服務處經家長投訴，位於楠梓區的托嬰中心有多名嬰兒被虐，包括呼巴掌、強灌副食品、將奶瓶蓋打開強灌牛奶，還發現嬰兒身上多處有瘀青等情事，要求社會局應即刻對如此惡行重大的托育業者「勒令停業」，裁處重罰並且檢討審核立案機制。

社會局表示，2月19日受理1名受虐兒通報，調閱監視器發現2月10日至2月12日，共有8名嬰兒遭受不當餵食、不當按揉頸部等，但目前皆無傷勢。

社會局指出，原托嬰中心停業後，更改負責人，但在原址於去年2月重新營業，樓上為住家，曾4次無預警派員稽查，卻未發現楊女。事後清查發現，楊女非合格托育人員，卻冒用他人身分，涉及偽造文書，已向檢警告發。

社會局強調，已於114年4月15日函文終止準公共托育服務合作契約；托育人員不當照顧行為，違反兒少法，將裁處6萬元至60萬元，並限制最長30年不得擔任兒少福利機構負責人或工作人員。另外，托育中心任用不適任人員、冒用托育人員身分且不實陳報，將命令停辦或廢止設立許可。

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高雄驚傳重大兒虐事件，社會局竟只派臉書小編在議員粉專回應。（取自高市議員李雅慧臉書粉專）

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