雲林「罷免超人」一次繳3500份連署書 吳靜怡曝真實身分

「雲林拔釘」今日一口氣收到3500份連署書。（資料照）

2025/04/05 18:47

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕清明連假期間，全台大罷免不停歇。媒體人吳靜怡表示，雲林今（5日）有一位「超強連署超人」，一次繳交了3500份連署書，給罷免國民黨雲林縣立委丁學忠的團隊。而這位連署超人的身分也曝光了，就是雲林縣前縣長蘇治芬。

吳靜怡今日於社群媒體Threads上表示，雲林有一位超強的連署超人—蘇治芬，一口氣繳了3500份連署書，給「雲林拔釘」公民團體，更稱讚，「這就是前縣長守護民主的氣魄。」

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吳靜怡提到，雖然蘇治芬很兇，但她並沒有任何責任額，「我相信每個大人都可以有這樣的氣勢，也不是要給蘇貞昌和林佳龍或是各位前縣長、立委什麼壓力，雲林真的很困難，我相信，老歸老，靠山還是山！」

吳靜怡也呼籲，希望各位民代，可以趕快不分黨派和利益，把連署書整理給公民團體造冊了，「有些情資告訴我，有人害怕自己組織資源被掠奪，拜託，台灣都要被奪走了，不要再想這麼多了！」並重申，「請無私支援公民團體，拜託、拜託了！」

國民黨雲林縣立委丁學忠。（資料照）

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