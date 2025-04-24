罷免陳俊宇涉幽靈連署 領銜人地檢署複訊、2黨員3萬元交保

罷免陳俊宇涉幽靈連署，「滿城封宇」提議罷免領銜人李惠玲晚間移送地檢複訊。（記者王峻祺攝）

2025/04/24 21:28

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭地檢署偵辦民進黨立委陳俊宇遭幽靈連署罷免案，今早發動搜索國民黨宜蘭縣黨部等6處據點，帶回「滿城封宇」提議罷免領銜人李惠玲、縣黨部前書記長俞凌傑等8人，朝違反個資法、刑法偽造公文書等罪嫌偵辦。李惠玲等人晚間移送地檢署複訊，其中黨員夏姓夫妻經檢方訊後，先以各3萬元交保。

宜檢接獲立委陳俊宇罷免提議涉嫌偽造情資，指派檢察官偵辦，並向中央選舉委員會、宜蘭縣選舉委員會，調取罷免提議資料分析比對查證；據了解，涉死亡（幽靈）連署47份、涉偽造（冒名）連署10多份，涉有刑法偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌。

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檢警調今上午兵分多路，前往國民黨宜縣黨部及領銜人李惠玲、推動罷免案人員家中等6處據點搜索；據了解，從縣黨部帶走2袋文件，同時將李惠玲、俞凌傑；黨部4組汪姓總幹事、李姓主任、1組陳姓總幹事以及領銜人、夏姓黨員夫婦等8人約談到案。國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌今晚返國，外傳近日可能將遭約談。

58歲「滿城封宇」罷團領銜人李惠玲是國民黨籍，曾參選2022年宜蘭市民代表選舉落選。之前其他縣市陸續傳出罷團遭檢調搜索約談，她仍對外嗆聲「沒在怕」。罷團在1月啟動1階連署，當時稱是自發性組成，在宜蘭市及羅東鎮各設一處連署站，但許多民眾反映，未曾看過有連署活動。

依宜蘭縣選舉人數，第1階段罷免提議人連署至少要3653份合格連署書，罷團2月送出4206份到中選會；經審查合格數3299份，不足354份，剔除部分包括資料不全、重複提議、公務員不得參與1階連署，以及被查出有死亡連署及假簽名等偽造連署書等。

後來罷團補件送出8百多份連署書，在3月中旬確定通過1階連署成案，原預計4月29日啟動2階連署；未料，檢調今展開搜索行動，2階連署行動是否生變，有待觀察。

黨員夏姓夫妻經檢方訊後，先以各3萬元交保。（記者王峻祺攝）

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