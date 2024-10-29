台北市抽驗食品容器具循環杯 卡多摩、大創、宜得利等7件不合格

台北市衛生局抽驗市售食品容器具之衛生安全，大創百貨「平底鍋 22x22x6cm」標示不符規定。（台北市衛生局提供）

2024/10/29 12:09

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市衛生局抽驗市售食品容器具及循環杯之衛生安全，共計抽驗39件食品容器具及20件循環杯，容器具品質及循環杯清潔度檢驗結果皆符合規定，但其中7件產品標示不符規定，衛生局已通知下架違規產品，並依法裁處3萬到5萬元不等罰鍰，或移請廠商所轄衛生局查處。

衛生局說明，檢驗項目依產品屬性不同，包含材質鑑別、耐熱性試驗、材質試驗、溶出試驗、雙酚A總含量、螢光增白劑及重金屬鉛、銻等，檢驗結果均符合規定。

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7件食品容器具標示不符規定產品為：大創百貨「平底鍋 22x22x6cm」、卡多摩嬰童館「韓國白金矽膠副食品分裝盒（12格）質感灰」及「伸縮收納握把餅乾盒」、特力屋「WMF PERMADUR INSPIRE 不沾平底煎鍋24cm」、宜得利家居「瓦斯用輕量方型煎鍋」、chicco「Perfect 5-完美防脹PP奶瓶150ml（小單孔）藍、Woopen木盆「蔬菜盒-底盒」。

標示不符規定情形包括：3件產品本體未標示材質名稱及耐熱溫度；2件塑膠材質名稱未以「明確指稱材質之中文名稱或通用符號」標示；2件未依規定註明其為供重複使用或供一次使用；2件未標示淨重、容量或數量；1件未標示使用注意及微波等其他警語。

衛生局已通知下架違規產品，其中5件標示不符規定產品，經查負責廠商屬台北市之業者，北市衛生局已依法處3萬到5萬元不等罰鍰；另2件產品來源為新北市及彰化縣，已移請所轄衛生局查處。

台北市衛生局另依據台北市環保局提供13個連鎖品牌485家循環杯門市，抽驗20件循環杯，檢驗項目為澱粉殘留物、脂肪殘留物、蛋白質殘留物及ABS殘留，檢驗結果其中1件於複抽後合格，其餘皆符合規定。

衛生局提醒，消費者於購買前應先確認其材質名稱、耐熱溫度及使用注意事項或微波等其他警語，選購標示完整之產品，並依照標示事項正確使用；當產品發生破損或裂痕，應立即更換，以確保安全與健康。

此次抽驗包含14件塑膠容器具，含4件奶瓶、5件一次性外帶食品容器具（PP/PE/PET）、5件矽膠容器具，以及5件紙容器有淋膜、5件免洗筷子、5件陶瓷餐具、5件PTFE塗層不沾鍋及5件不鏽鋼內膽保溫瓶。

台北市衛生局抽驗市售食品容器具之衛生安全，宜得利家居「瓦斯用輕量方型煎鍋」標示不符規定。（台北市衛生局提供）

台北市衛生局抽驗市售食品容器具之衛生安全，卡多摩嬰童館「韓國白金矽膠副食品分裝盒（12格）質感灰」標示不符規定。（台北市衛生局提供）

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