高中職畢業先就業 政府每月給1萬元津貼

今年高職美工科畢業的廖晏岑考量自己興趣及家裡經濟狀況，畢業後參加勞動部青年就業領航計畫先進入職場工作，並許下2年後能開餐車創業。（記者黃淑莉攝）

2024/10/29 12:09

〔記者黃淑莉／雲林報導〕今年從高職畢業的廖晏岑考量家計決定先就業，在勞動部虎尾就業中心協助下進入一家披薩店工作，除公司薪資，勞動部每月再給1萬元津貼，晏岑說，她夢想與家人一起開餐車，希望透過勞動部「青年就業領航計畫」獎金及薪水2年後能實現創業夢想。

為幫助高中職應屆畢業生先進入職場探索再決定是否升學，勞動部與教育部攜手推動「青年就業領航計畫」，讓高中職畢業生在升學與就業間徘徊的青年，可以先進入職場探索，再決定是否升學，參與計畫者每人每月提供1萬元津貼，最長補助3年。

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廖晏岑高職就讀美工科，當初選讀原因是分數達到標準，她個人對美工沒有很大興趣，由於家裡經濟不寬裕，僅靠媽媽包檳榔收入撐起一家5口，畢業後陷人要升學還是就業苦惱，但看到媽媽每月為家計所苦，決定先就業。

學校老師也分享「青年就業領航計畫」資訊，晏岑到虎尾就業中心詢問，在中心就服員根據她的興趣媒合，在8月進入達美樂工作，

產學攜手合作，從門市服務開始學起，最初面對內外場的繁忙情況時，經常感到手忙腳亂，但透過職場導師手把手教學，她逐漸掌握了工作要領，學會了管理訂貨、管控貨量等關鍵職能，提升了自己的職場技能，也讓她提早確立了自己對餐飲服務行業的熱情與興趣。

虎尾就業中心主任廖家偉說，因為這份工作啟發晏岑的創業夢想，據她分享因為家人有早餐店工作，她想在2年計畫結束後用24萬元獎金與家人一起開餐車創業，她也鼓勵還在苦惱要升學或就業的青年，可以透過這項計畫先進入職場，邊工作邊探索自己興趣，也為自己賺取學費。

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