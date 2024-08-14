高雄抽驗46家涼麵業者144件 3件大腸桿菌超標複驗合格

高雄市衞生局抽驗46家涼麵業者144件，3件大腸桿菌超標限期完成改善。（圖由衞生局提供）

2024/08/14 15:07

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市衛生局為保障市民食的安全，啟動涼麵稽查專案並公布涼麵稽查結果，總計稽查抽驗46家涼麵業者，抽驗市售涼麵，包含涼麵（含醬料、配料之成品）、麵條、雞絲、河粉及涼粉59件、醬料47件、配料38件共144件，檢驗結果3件大腸桿菌超標，包括配料1件、涼麵2件。

衞生局限期業者改善，再次派人前往抽驗，複驗全部合格，衞生局強調，食品抽驗若檢出微生物超標，將依違反食品安全衛生管理法第17條規定立即責令業者限期改正；屆期再抽驗仍不合格者，按同法第48條第8款規定，處新臺幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

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衛生局表示，食品業者應落實衛生自主管理，從業人員應保持良好衛生習慣，並落實作業場所、設備、盛裝容器具、原材料貯存等衛生管理，重視食品製程與確保品質。

衛生局也將持續稽查抽驗市售食品，並嚴格把關食安，從源頭管理、查驗、消費者保護，針對違法必定依法處辦，保障民眾食品之衛生安全，若消費者有任何食品安全衛生問題，可撥打食品衛生科專線：07-7134000轉食品衛生科。

高雄抽驗46家涼麵業者144件，3件大腸桿菌超標限期完成改善。（圖由衞生局提供）

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