表揚56位總統教育獎得主 賴清德讚讓社會看見生命的光輝

024總統教育獎頒獎典禮，各組獲獎同學合影。（記者田裕華攝）

2024/07/05 17:16

〔記者林曉雲／台北報導〕折翼天使高飛！總統賴清德今天頒獎肯定56位總統教育獎得主。其中，台東縣公東高工學生黃鈺傑患罕見「巨大細胞肉芽腫瘤」，台中一中學生林易患重度腦性麻痺，嘉義市育人國小學生陳采稼為重度視覺障礙，桃園市六和中學國中生洪雋祐是自閉症與綜合性發展遲緩，但他們突破身體病痛限制，善用天賦從身障生成為資優生而閃閃發光。

賴清德說，得獎者各有不平凡的生命故事，感謝家長沒有放棄，感謝老師的付出，讓社會大眾看見生命的光輝，例如高雄市勝利國小五年級學生徐又立被稱為「單腳天使」，積極樂觀是校園的行動楷模。

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教育部長鄭英耀說，所有得獎人都是生命鬥士，在成長路上面對艱辛挑戰，在重重考驗中綻放傲人光芒。

陳采稼6歲時母親去世，幸好有父親及阿嬤的陪伴，她的積極主動創造許多不可能，與全班同學一起完成大隊接力、2公里路跑及游泳課，小一開始接觸競技疊杯運動，善用「觸摸」入選國家代表隊，參加世界錦標賽和亞洲錦標賽，躍上競技疊杯國際舞台。

林易每天忍受復健疼痛，但他很感謝老天爺給他音樂、英文和數理邏輯能力，上網自學量子力學等課程，以英語解說微積分，他用下巴操作電腦，將數學等作品分享到YouTube，新冠肺炎肆虐時和烏俄戰爭爆發時，寫歌鼓勵大眾和宣揚反戰，未來想深入研究量子力學。他受訪說，得獎對他是很大的鼓勵。

黃鈺傑患「巨大細胞肉芽腫瘤」，卻展現出無比堅強與樂觀，他說，母親無私的愛和支持是他的力量，在國中課程接觸到「木工」，因此說服父母讓他就讀公東高工家具木工科，更拿下全國技能競賽金牌、全國高級中等學校技藝競賽金手獎第一名，成為備取國手，保送台北科技大學工設系。

洪雋祐患自閉症與綜合性發展遲緩，為增加肌肉張力，父母陪他練習直排輪、攀岩、游泳；因握筆寫字很辛苦，母親利用積木讓他練習手指力量，國小畢業前通過桃園市數理資優鑑定，從障礙特殊生到數理資優，拿下今年台灣國際科展決賽四等獎。他說，謝謝愛他的人，未來盼對社會有所貢獻，報答父母和老師。

台大政治系學生王羽綺來自經濟不利的單親家庭，雖然要作許多工讀，但和夥伴創立「淬慮公共議題促進協會」，申請國家人權博物館及民主基金會補助，在家鄉雲林進行白色恐怖、威權歷史與公共議題倡議達6年，去年也獲「台大社會奉獻特別獎」。

全國共推薦410人為近5年最多，得獎人可獲大專組25萬元、高中組20萬元，國中組及國小組15萬元獎金。

2024總統教育獎得主、罹患重度腦性麻痺的台中一中學生林易與父親林士慶（左）一同出席頒獎典禮。（記者田裕華攝）

台中一中學生林易重度腦性麻痺，用下巴操作電腦，將數學等作品分享到YouTube。（記者田裕華攝）

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