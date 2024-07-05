震後觀光低迷！花蓮網紅名店陸續關門 太魯閣晶英飯店停業到8月底

花蓮市最美洋房餐廳黑金通（右）建物已超過70年，0403地震剛好就在拆除的天王星大樓隔壁，造成店家近1個月沒有營業，苦撐2個多月後宣布營業至9月。（記者花孟璟攝）

2024/07/05 17:18

〔記者花孟璟／花蓮報導〕0403地震後花蓮觀光業進入黑暗期，包括上月初走童話風格的網紅店壽豐鄉「山姆先生咖啡」宣布暫停營業，被譽為「花蓮最美餐廳」的「黑金通」以及人氣冰品「浪花丸 かき氷•島食」這兩天也陸續宣布即將停業熄燈；此外，位於國家公園內的太魯閣晶英酒店也因公路局在天祥至閣口進行施工交管，宣布停業到8月底。

花蓮市70年老洋房「黑金通」餐廳地處花蓮舊車站前，曾是船務報關公司，被譽為花蓮最美老洋房，改裝為餐廳後邁入第7年卻因0403地震，位於天王星大樓隔壁的老洋房也被封閉近1個月無法營業，5月才恢復營運；但老闆李冠威昨在臉書貼文「該怎麼學會說再見」，宣布將在今年9月下台一鞠躬停業，讓一票老顧客十分不捨。

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李冠威坦言，5、6月這兩個月營業額其實比他想像中好，緊接著迎來「10年來最不像暑假的暑假」，他相信0403後所有的花蓮人都在問自己一個問題：「該離開嗎？」他也問過自己無數次，但其實答案早就在自己的心裡，創業10年路感謝支持他們的每個朋友。

不僅黑金通，花蓮市海濱街經營10年的人氣冰品「浪花丸 かき氷•島食」刨冰，昨天也宣布最後營業日為9月1日。店家貼文「天災難料，人禍無情」，盡最大努力還是改變不了，只得先選擇離開。

0403地震後已過3個月，鐵公路因震後土石鬆動，蘇花路廊、中橫台八線最近一週都持續有落石，台鐵北迴線崇德和平區間也發生多次土石流、巨石損壞軌道，雖有觀光署1000元現金補助加持，暑期旅宿業迄今訂房不到3成，飯店業者苦哈哈。

其中太魯閣國家公園內唯一星級飯店天祥晶英酒店，0403地震後就停業，原本只停業到6月底，但因台8線持續交通管制，每天僅放行4個時段，太魯閣國家公園內的錐麓、砂卡礑等多條步道滿目瘡痍，配合國家公園整修工程，飯店的暫停營業時間延長到8月31日，旅展等相關住宿券也宣布延期！

花蓮市長魏嘉彥說，鐵公路交通至今還在落石，造成觀光客信心不足，遊客到暑假仍未有明顯提升，也希望中央能提供更多的空運或海運替代選項、或飛機票價補助，吸引遊客到花蓮旅遊。

網紅刨冰店浪花丸主打日式刨冰，芒果小G冰造型可愛，以後這口味恐怕吃不到了。（取自浪花丸冰店臉書）

太魯閣國家公園內砂卡礑步道有最美的碧綠溪水，地震後因山區落石坍方「清澈溪水變成濁水」迄今尚未復原，天祥晶華也因封路宣布暑假暫停營業。（記者花孟璟攝）

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