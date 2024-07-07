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阿美族馬蘭部落文健站啟用 同步揭「祖靈源」石碑

為阿美族部落馬蘭部落設立「祖靈源」石碑及部落文健站，今（7）日舉行揭碑儀式。（記者黃明堂攝）

為阿美族部落馬蘭部落設立「祖靈源」石碑及部落文健站，今（7）日舉行揭碑儀式。（記者黃明堂攝）

2024/07/07 15:47

〔記者黃明堂／台東報導〕為協助復振部落文化，台東縣政府在阿美族部落馬蘭部落設立「祖靈源」石碑及部落文健站，今（7）日舉行揭碑及啟用典禮，成為幼兒、青年及照服員學習族語和傳統文化據點。

縣府原民處指出，舊的馬蘭文健站自107年核定服務至今已迄6年，近年站內長者人數不斷增加，目前接受服務長者有46人，超出原活動場域乘載量，為提供馬蘭文健站長者更好友善空間及服務品質，致力推動修建場域，因此選定馬蘭部落文化廣場，與市公所合作興建完成新的文健站，提供優質環境，包括辦公、廚房、以及室內活動空間，增加服務長者量能約50人。

馬蘭部落領袖陽瑞慶指出，年齡階層文化組織是馬蘭部落極為重要的社會網絡，在部落中發揮凝聚同儕，分層負責各種文化活動，對部落歸屬感產生認同與共識。藉由阿美族「祖靈源」石碑設立，強化部落傳統文化復振，使人心有所定，祖靈有所依。

陽瑞慶說明，在沒有文化廣場及文健站時，祖先祖靈相對流離失所，為使祖靈停止漂泊，文化強力著根，大家想到應為祖靈樹立一個家，稱為「祖靈源」，以立石碑定其位。立石碑工作在一年前即已展開意見溝通整合，從選石設計、刻字、祭儀等。

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