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新住民之女黎昱君錄取台大及陽明交大 獲總統教育獎肯定

大甲高中新住民之女黎昱君（左2）錄取台大及陽明交大 。（記者張軒哲攝）

大甲高中新住民之女黎昱君（左2）錄取台大及陽明交大 。（記者張軒哲攝）

2024/06/20 13:28

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲高中學生黎昱君國小二年級時，父親癌症過世，與來自中國的母親兩人相依為命。黎昱君代表台灣參加國際科學博覽會獲得金牌獎，同時錄取了台灣大學及陽明交通大學，獲頒總統教育獎殊榮。今日移民署與中華海峽新住民經貿文化交流協會致贈獎學金，鼓勵她再接再厲。

黎昱君說，即使母親看護工作下班後很疲累，回到家後還是為她煮頓豐盛的晚餐；為了讓她專心在課業上，家事也常自己默默地做完；很幸運有這麼好的母親。對於她獲得總統教育獎，母親也很開心，更鼓勵她不要太驕傲要繼續努力。

黎昱君家境不佳，她認真學習並參與多項科學競賽，和同學組隊以微波燒製陶瓷法的科學實驗參賽，她說，學習製作陶瓷的花費不斐，這個方法使燒製更省時又省電節能，讓清寒學生可以有更多機會接觸陶瓷藝術。這項計畫不僅獲台灣國際科展工程類銀獎，並於於墨西哥舉辦的國際科學博覽會（ESI），並獲得金牌獎。

大甲高中校長高榮利說，黎昱君生活雖然辛苦卻仍保有正向積極的態度。 移民署中市第二服務站站主任周佑仁表示，為鼓勵新住民子女積極向學，移民署提供新住民及其子女培力與獎助（勵）學金計畫，獎項內容包括總統教育獎、優秀獎學金、清寒助學金外，還有新住民子女特殊才能獎勵金，詳細計畫內容可至新住民培力發展資訊網查詢。

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