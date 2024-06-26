學輔法修法教部列5方向 投12億元增聘2088名國小輔導老師

立法院教育及文化委員會26日審查朝野立委所提學生輔導法部分條文修正草案，教育部長鄭英耀（前）列席備詢。（記者廖振輝攝）

2024/06/26 15:51

〔記者楊綿傑／台北報導〕校園自殺及死亡通報案件數逐年攀升，《學生輔導法》面臨檢討及修法，教育部長鄭英耀今於立院表示，修法有5個方向，重點在於如何維護學生的權益，並期待讓老師有更好發揮教學專業的空間。在人力甄補方面則預計將投入約12億，未來數年內增聘國小輔導老師2088人。

根據教育部數據，校園自殺通報件數從106的1588件，到111年成長到1萬1663件，自殺死亡案件則從106年69件，上升到111年的117件。而學校專任輔導老師，目前在國小、國中階段分別為每24班、15班置1人，後每24班、15班再增置1人；高中以下專業輔導人力則是每55班置1人，有檢討輔導量能必要。

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立法院教育文化委員會今開會討論學輔法修法相關內容，鄭英耀報告時表示，《學生輔導法》自103年公布，內容規定有關專任輔導教師及專任專業輔導人員之配置於106年8月1日起逐年增加，並且每5年進行檢討。

鄭英耀表示，教育部於111年啟動《學生輔導法》修法作業，並邀集相關領域專家學者、各級學校實務人員、相關團體學會代表及各地方政府召開多場次焦點團體會議及諮詢會議，向各界徵詢意見。除就有關專任專業輔導人員之配置規定進行檢討研議外，也連同其他推動輔導工作所需調整的地方同步持續蒐集各方意見，以確保學生最佳利益、合理調整輔導人力、消弭縣市落差、促進三級輔導合作為目標。

至於修法的5個方向，鄭英耀提到，包括輔導人力的適時調整與增加、提升三級輔導效能、讓學生諮詢輔導中心功能更健全、維護兒童及少年權益及提供在職輔導老師進修精進專業能力的機會，預計今天送行政院會討論。

而教育部也督促進用足額專任輔導教師，持續推動學校輔導教師人力增補作業，國中於114學年完成；國小則從原先120學年完成配置，提前至116學年完成，將投入人事費約12億元，預計數年內增聘2088人。另專業輔導人員則考慮少子女化，未來將以總學生數為核算基準增置人力。

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