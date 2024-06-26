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烏龍！民眾熱心防除海蟾蜍……錯抓黑眶蟾蜍了

民眾在臉書社團「台灣兩棲類保育志工」PO照表示在國姓鄉北港村阿嬤家庭院抓到海蟾蜍，並將其冷凍處理，但經專家指正是錯抓本土黑眶蟾蜍了。（圖擷自臉書社團「台灣兩棲類保育志工」）

民眾在臉書社團「台灣兩棲類保育志工」PO照表示在國姓鄉北港村阿嬤家庭院抓到海蟾蜍，並將其冷凍處理，但經專家指正是錯抓本土黑眶蟾蜍了。（圖擷自臉書社團「台灣兩棲類保育志工」）

2024/06/26 15:58

〔記者佟振國／南投報導〕名列世界百大入侵種海蟾蜍已入侵南投草屯，目前官方、學界與民間合力防堵與移除，不料昨（25日）晚有網友在臉書社團「台灣兩棲類保育志工」PO照，表示在國姓鄉北港村阿嬤家庭院發現海蟾蜍幼體，不僅釣出蛙類專家東華大學環境學院副教授楊懿如指正「不是海蟾蜍」，網友也說是剛蛻皮的黑眶蟾蜍，希望別再錯殺。

3年前南投草屯首度發現世界百大入侵種海蟾蜍，因其具有毒性，且會捕食比牠小的動物，在缺乏天敵下，將嚴重影響台灣生態環境，目前林業保育署、學界、保育團體持續進行移除，避免族群向外擴散，造成更大的生態危害。

昨晚有民眾在臉書社團「台灣兩棲類保育志工」張貼照片，表示晚上7點在國姓北港村阿嬤家庭院，發現海蟾蜍約6公分幼體，目前已冷凍，但結果卻是抓錯了。

除了臉書管理員回應民眾所抓的應是本土的黑眶蟾蜍，也PO出海蟾蜍及本土黑眶蟾蜍、盤古蟾蜍特徵對照圖，認為比較像是剛蛻皮的黑眶蟾蜍，蛙類專家東華大學環境學院副教授楊懿如也解答「不是海蟾蜍」。

有志工則是心疼先前不少布氏樹蛙和黑眶蟾蜍被誤認海蟾蜍的案例，現在又多了1個，建議民眾若發現疑似海蟾蜍，還是先拍照上網通報，請大家幫忙確認再做處置，比較保險，民眾則是急忙認錯致歉，因為自己的無知傷害了1條生命。

為避免民眾誤認錯抓甚至誤殺，臉書社團則是PO出海蟾蜍、黑眶蟾蜍、盤古蟾蜍的特徵。（圖擷自臉書社團「台灣兩棲類保育志工」）

為避免民眾誤認錯抓甚至誤殺，臉書社團則是PO出海蟾蜍、黑眶蟾蜍、盤古蟾蜍的特徵。（圖擷自臉書社團「台灣兩棲類保育志工」）

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