罕病音樂家、總統教育獎得主 吳承澐分享人生、鼓舞病患

罕病致視力僅剩0.01的總統教育獎得主吳承澐，只能依靠「絕對音感」熟記每個音符，累積更多音樂創作能量。 （教育部提供）

2024/06/17 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕曾獲總統教育獎的吳承澐，十四歲發現患有罕見疾病「Leber氏遺傳性視神經病變」，無法閱讀書寫、辨識人臉，但在不斷努力下，透過音樂重拾自信與成就，成為生命教育講師，到各地分享人生故事，也到多家醫院公益巡演，未來他立志持續創作，希望鼓舞更多有障礙或生病的人。

吳承澐透過不斷練習語音軟體、學習點字、定向訓練、學習鋼琴等，克服許多不可能。他高中時已能獨立搭公車回家，也積極參與課外活動，如啦啦隊比賽、響應紫錐花運動騎腳踏車、擔任老人安養中心志工等，後續更考上清華大學。

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吳承澐提到，罕病致視力僅剩○．○一，練習新曲子時無法看譜，只能依靠「絕對音感」熟記每個音符，累積更多音樂創作能量。剛畢業的他，目前已受台積電慈善基金會邀請於台南左鎮國小合作偏鄉音樂教育計畫。

吳承澐說，未來會持續音樂創作，並到更多地方演出，也會結合更多音樂人力量，為正在面對疾病挑戰的人們，點亮生命的光。

另一位曾獲總統教育獎的陳秉彥，自幼就被診斷是自閉兒，對音樂卻有異於常人的天分，腦中記有上千條樂譜，在多場賽事中獲得獎項肯定。也熱愛繪畫的他，連續三年拿下文薈獎，並把畫作集結成冊印成桌曆，捐給華山基金會當作義賣品。

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