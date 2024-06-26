楊梅老坑溪水巡守開課傳承新血 自主號召認養「小楊梅溪」

社子溪支流的秀才窩溪幹線，近桃竹交界的71線道路至國道一號間，當地稱作小楊梅溪，目前屬伏流型態。（記者黃政嘉攝）

2024/06/26 22:46

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市楊梅區的秀才休閒農業發展協會發起「小楊梅溪人文田野調查計畫」，透過7、8月間的課程，期望培育水環境巡守隊新血，號召民眾認養維護小楊梅溪，並梳理流域與客家文化間的相互關連，待田調盤點資源，未來跟市府單位討論有無辦法開發戲水區域或生態池。

楊梅區地形多丘陵和高台地，是諸多河川的源地，其中最大為社子溪，上游包括東源頭的頭重溪幹線、西源頭的秀才窩溪幹線（過去稱楊梅溪段）、南源老坑溪幹線，其中，秀才窩溪從桃竹交界的71線道路至國道1號間，當地稱作小楊梅溪，鄰近小楊梅步道。

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「小楊梅溪人文田野調查計畫」為協會成員黃瀞平參與桃市府文化局「公民養成記」之社區營造提案計畫，黃瀞平表示，老坑溪原生生態現漸恢復，包括苦花、溪哥等原生魚種都復育成功，水巡隊想自主增加認養同是社子溪河系的小楊梅溪流段，這一帶居民屬農村農舍，不像老坑溪過去有污水處理問題，他們對這條溪流做調查盤點，日後可跟相關單位討論，評估有沒有辦法開發戲水區域，或成為生態池。

黃瀞平說，爸爸黃耀昌是老坑溪水巡隊長，服務已10年，帶領現有70人的水巡隊維護復育老坑溪有成。媽媽彭雙燕是桃園市新楊平社區大學講師，兩人致力社區營造多年，此次課程將分享小楊梅溪地理環境，與傳承水巡隊認養維護經驗。

因老坑溪水巡隊員多已65歲以上，為讓新血加入，黃瀞平提此計畫，透過兩代同行，由長輩帶著青壯年傳承維護經驗。黃耀昌說，復育這條路很漫長，整理小楊梅溪困難度不大，難在有沒有熱忱志工參與，畢竟要花時間付出，傳承經驗包括如何復育河流，想讓魚類能夠存活，一定要做好窪地蓄水，讓河水高度超過20公分，就能加快生態復育。而清潔河川也要注意安全，下雨時，河流邊坡容易濕滑跌倒或是崩落，都需要特別注意。

彭雙燕說，小楊梅溪流經的客家聚落，如客家諺語形容「山下屋，屋下田，私埤私圳蔭私田」，意即圳溝在田間蜿蜒，並有農舍、田野相間。

黃瀞平說，小楊梅溪旁邊是石門水圳，跟農田灌溉使用有關，甚至還有浣衣池，是否值得維護，想在計畫中討論。田野調查不是一直在講課，學員得走到溪流調查探索，激發好奇心，自然會知道為何要維護這條河流。

「小楊梅溪人文田野調查計畫」將帶學員認識小楊梅溪地理環境，教授田野調查技巧， 並透過訪問地區農家，了解當地住戶與溪流、田地溪流的關係，課程報名至7月1日止，以楊梅區居民、協會團體優先。

小楊梅溪流尚未開放及開發，下去溪流路段處雜草叢生。（記者黃政嘉攝）

小楊梅溪下游國道一號端，有浣衣區大石頭，目前還有居民使用。（記者黃政嘉攝）

秀才休閒農業發展協會成員黃瀞平（右）、黃耀昌（中）、彭雙燕（左）復育老坑溪有成。（記者黃政嘉攝）

老坑溪原生生態現漸恢復，包括苦花、溪哥等原生魚種都復育成功。（記者黃政嘉攝）

「小楊梅溪人文田野調查計畫」課程為期7、8月間。（秀才休閒農業發展協會提供）

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