台南「舞」起來 和通盃街舞大賽7/28熱力登場

第3屆和通盃街舞大賽，提供舞台讓青少年綻放青春活力。（記者洪瑞琴攝）

2024/07/05 16:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕就是要酷！南市文化局與和通文化藝術基金會合辦今年第3屆和通盃街舞大賽，將於7月28日在台南文化中心熱情登場，廣邀青少年綻放青春活力， 角逐街舞之王、街舞之后。

街舞已是奧運比賽項目之一，不但可訓練團隊精神與同儕合作，許多年輕舞者為了準備比賽，無論平日及假日在校園或台南文化中心的迴廊都可看到他們勤奮練習與彩排，青年學生練習街舞的畫面成為文化中心最美的風景。

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南市文化局長謝仕淵表示，和通盃街舞大賽已成為南市暑假期間最受青少年關注喜愛的活動之一，預計受理國、高中組各15隊，且有SOLO賽制，選手不僅可在團隊中大秀舞藝，更能在獨舞中充分展現個人風格。

美學大師蔣勳也透過影片帶來祝福；他表示，很慶幸現在的青少年可以不用受到半世紀前的戒嚴管制，街舞是不被容許的活動，解嚴了以後不僅是社會的解嚴，更是身體的解嚴，敢用身體表達「我的愛、我的恨、我的憤怒、我的高興、我的熱情」各種情緒，將身體像一朵花一樣在舞台上綻放。

和通文化藝術基金會董事長李怡寧表示，希望透過街舞大賽提供一個舞台，讓學生在煩悶的求學階段，能有追求興趣的機會，盡情展現自我，舞出屬於自己的人生之路。

欣雄集團董事長朱文煌表示，將獎金直接加倍，鼓勵青少年更賣力的在街舞舞台上發光發熱，期待有天可以登上國際舞台，為國爭光。

今年街舞大賽與台南在地團隊S.F.C街舞團合作執行，即日起至7月24日報名，7月28日下午1時在台南文化中心演藝廳舉行，報名網址。

街舞展現力與美，青少年奔放自我。（記者洪瑞琴攝）

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