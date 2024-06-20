「珣珣」獲總統教育獎 捐部分獎金幫助更多人

嘉市南興國中學生張羿珣（中）獲總統教育獎，將捐部分獎金幫助更多人。（記者丁偉杰攝）

2024/06/20 16:34

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市南興國中學生張羿珣「珣珣」因意外造成頸部以下癱瘓，在學習過程面對身體病痛及限制，仍展現旺盛學習動力與奮發向上生命形象，為生命教育典範，獲得今年總統教育獎。今天市長黃敏惠到校送上祝福，珣珣說，她要將部分獎金捐出來給學校及母校宣信國小的教育儲蓄戶，希望透過自己小小的力量，來幫助更多的人。

珣珣喜歡動漫，未來想當畫家，黃敏惠今天也特別為她送上繪圖工具書，勉勵她勇敢追夢。

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珣珣是重度殘障生，平時須仰賴呼吸器維生，即使生活中有諸多不便，她仍堅持天天到校上課，並在放學後繼續參加課後輔導，手腳雖不方便，但用嘴叼「嘴控筆」寫字，認真完成每項作業。

師長說，珣珣在課堂上踴躍與老師、同學互動，且上課專心，不因自身身體的限制，就向命運低頭，求學期間積極參與班級的各項活動，展現出非凡的毅力，不論面對多大的挑戰，她總是以微笑回應，是生命教育的最佳典範。

珣珣說，很開心可以得到總統教育獎，求學過程感謝師長同學，更要謝謝媽媽與家人的陪伴，10年來風雨無阻支持她就學，陪伴她完成許多挑戰，還有平時的起居照護，你們都辛苦了。

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