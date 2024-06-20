為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

「珣珣」獲總統教育獎 捐部分獎金幫助更多人

嘉市南興國中學生張羿珣（中）獲總統教育獎，將捐部分獎金幫助更多人。（記者丁偉杰攝）

嘉市南興國中學生張羿珣（中）獲總統教育獎，將捐部分獎金幫助更多人。（記者丁偉杰攝）

2024/06/20 16:34

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市南興國中學生張羿珣「珣珣」因意外造成頸部以下癱瘓，在學習過程面對身體病痛及限制，仍展現旺盛學習動力與奮發向上生命形象，為生命教育典範，獲得今年總統教育獎。今天市長黃敏惠到校送上祝福，珣珣說，她要將部分獎金捐出來給學校及母校宣信國小的教育儲蓄戶，希望透過自己小小的力量，來幫助更多的人。

珣珣喜歡動漫，未來想當畫家，黃敏惠今天也特別為她送上繪圖工具書，勉勵她勇敢追夢。

珣珣是重度殘障生，平時須仰賴呼吸器維生，即使生活中有諸多不便，她仍堅持天天到校上課，並在放學後繼續參加課後輔導，手腳雖不方便，但用嘴叼「嘴控筆」寫字，認真完成每項作業。

師長說，珣珣在課堂上踴躍與老師、同學互動，且上課專心，不因自身身體的限制，就向命運低頭，求學期間積極參與班級的各項活動，展現出非凡的毅力，不論面對多大的挑戰，她總是以微笑回應，是生命教育的最佳典範。

珣珣說，很開心可以得到總統教育獎，求學過程感謝師長同學，更要謝謝媽媽與家人的陪伴，10年來風雨無阻支持她就學，陪伴她完成許多挑戰，還有平時的起居照護，你們都辛苦了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
罕病音樂家、總統教育獎得主 吳承澐分享人生、鼓舞病患
2024/06/17 05:30

罕病音樂家、總統教育獎得主 吳承澐分享人生、鼓舞病患
新住民之女黎昱君錄取台大及陽明交大 獲總統教育獎肯定
2024/06/20 13:28

新住民之女黎昱君錄取台大及陽明交大 獲總統教育獎肯定

新北地政局聯手永慶房屋 推「地籍異動通知」
烘焙爭金奪銀 中配二代獲總統教育獎
2024/06/19 05:30

烘焙爭金奪銀 中配二代獲總統教育獎
半工半讀學烘焙！屏科大林佳慧獲總統教育獎 國際烘焙賽奪金
2024/06/18 23:00

半工半讀學烘焙！屏科大林佳慧獲總統教育獎 國際烘焙賽奪金
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播