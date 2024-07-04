麥玉珍火龍果事件延燒 黃偉哲：不樂見辛苦成果被偷走

民眾黨立委麥玉珍自爆把台灣紅肉火龍果帶至越南栽種，台南市長黃偉哲表示，「實在不樂見台灣辛苦成果被偷走」，希望行政院依法重懲。（記者洪瑞琴攝）

2024/07/04 17:19

〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於民眾黨立委麥玉珍自爆，曾把台灣紅肉火龍果帶至越南栽種，台南市長黃偉哲今（4日）表示，「實在不樂見台灣辛苦成果被偷走」，希望行政院依法重懲，以儆效尤。

黃偉哲指出，我們努力拓展火龍果國際行銷通路，近年來已成功將火龍果行銷至加拿大、新加坡、澳門等高消費市場，今年更突破重圍，已經在6月24日空運192公斤到日本，預計今年會輸日338公噸。黃偉哲並說，歷經8年的努力，好不容易取得門票，進入日本市場，「這是全體台灣人共同努力的成果，實在不樂見辛苦成果被偷走」。

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黃偉哲表示，育成一個新品種需投入大量的時間、精力與資源，若品種外流，不僅衝擊農民利益，也會影響台灣農業發展，麥委員的不當行為，已對農民造成莫大損失，希望行政院、農業部毋枉毋縱，儘速根據「植物品種及種苗法」從重處以懲罰，以儆效尤。

據統計，全台紅龍果種植面積約2575公頃，全台總產量60673公噸，年產值24億元。其中以南投縣產量最多，其次是彰化縣、屏東縣，南市種植面積及產量是全台第4名，產量7868公噸、年產值3.6億元。

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