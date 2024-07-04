族人北上抗議旅館蓋在祖靈地 台東綠野仙蹤渡假旅館環評卡關

環境部今天召開「台東縣卑南鄉綠野仙蹤渡假旅館開發案環境影響說明書」專案小組初審會議延續會議。（記者陳嘉怡攝）

2024/07/04 17:25

〔記者陳嘉怡／台北報導〕台東卑南下賓朗部落（Pinaski）東南側，有開發商規劃在此建造渡假飯店，環境部今（4）天召開環評專案小組初審延續會議。然開發基地位於部落傳統領域，且是部落的祖靈地，多位族人北上反對開發，要開發單位正視「活生生居住在此的人」。環委則要求加強評估部落及文化資產、重新檢核交通動線規劃等，全案補正再審。

環境部今天召開「台東縣卑南鄉綠野仙蹤渡假旅館開發案環境影響說明書」專案小組初審會議延續會議。綠野仙蹤渡假旅館基地位於台東縣卑南鄉的下賓朗部落東南側、鄰近台9線道路，面積2.18公頃。開發單位創立開發公司預計在此建造旅館大樓1棟、渡假別墅11棟，客房共177間，可容納約400名旅客。

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此案去年12月召開專案小組初審會議，不過目的事業主管機關台東縣政府罕見缺席。今天台東縣政府代表於會上表示，樂見地方發展，觀光發展和環境永續如何取得平衡，尊重環評委員專業，後續會監督開發單位執行。

然而，當地部落族人強烈反對，今日多位族人北上抗議，環評會議上更有多達13位民眾登記發言。下賓朗社區發展協會理事許翰生直指，渡假旅館就蓋在族人世居3、400年的傳統領域，更是百年前舊部落原址、祖靈地，嚴重影響部落文化延續，堅決反對開發。

下賓朗社區發展協會理事林蕙瑛則激動地表示，開發基地5公尺就是下賓朗部落生活範圍，「我們是活生生居住在這裡的人，但報告中卻完全沒有提到，還要我們舟車勞頓，告訴大家這個地方還有人活生生的在呼吸。」

環境權保障基金會顏士程專職律師指，環評依法不只要考量開發對環境的影響，更應考量文化面的衝擊，但開發單位對原住民傳統領域的影響卻避重就輕；此外，開發案就位於國土計畫的農業發展區，依法不得開發渡假旅館。

多位環委認為，此案對於下賓朗部落居民生活、傳統祭儀等文化資產的評估不足。有環委則指，當地部落在地居民約400人，開發單位預估的旅客也是400人，等於湧入的人流量可能是一整個部落人口量，對周邊環境、交通和居民生活都有很大的影響，要求開發單位考慮縮減開發量體。

環委也要求，重新檢討聯外交通動線規劃，降低此案開發對於居民進出部落及台9線的影響，並加強緊急疏散道路規劃、交通改善計畫；另也須說明此開發計畫有無符合台東縣國土計畫功能分區等內容，全案須補正資料再審。

有業者規劃在台東卑南下賓朗部落東南側興建渡假飯店，然部落族人直指開發基地位於部落祖靈地上，今日在環評會議前在環境部大門口抗議開發案。（記者陳嘉怡攝）

台東卑南下賓朗部落族人，今天在環境部大門前抗議綠野仙蹤渡假飯店開發案。（記者陳嘉怡攝）

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