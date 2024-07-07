宜縣碧候溫泉將歸還南澳公所經營 鄉長：是否接手開會再說

斥資8300萬元建置的南澳鄉碧候溫泉，宜蘭縣政府決定歸還南澳鄉公所經營。（記者游明金攝）

2024/07/07 14:01

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣南澳鄉碧候溫泉由縣政府代管營運3年，將於明年7月到期，縣府已決定歸還南澳鄉公所，發函請公所編列明年接管碧候溫泉的營運管理維護預算，縣府表示，1年至少要600萬元預算，才能確保碧候溫泉營運。對於是否接手？南澳鄉長李勝雄說，公所還未開會，開會再說。

縣府工商旅遊處表示，依據108年度第1次宜蘭縣南澳鄉碧候溫泉營運管理協調委員會會議紀錄，自111年7月19日至114年7月18日止，宜蘭縣政府先行代為營運管理維護碧候溫泉將滿3年，為因應移交後園區能夠順利銜接，縣府日前發函南澳鄉公所，啟動歸還程序。

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碧候溫泉是南澳鄉公所96年向中央爭取經費，行政院原住民委員會在99年，依原住民族地區溫泉永續經營及輔導獎勵核定補助，並經宜蘭縣政府、南澳鄉公所配合建置經費，共斥資8300萬元建置，並由南澳鄉公所委託縣府代辦工程的設計發包施工，108年3月完工驗收。

碧候溫泉面積占地1.7公頃，規劃有6間秘湯（家庭式湯屋）、露天風呂男女湯各1間、露天SPA大池2座及小池6座。宜蘭縣原住民事務所在108年2月召開碧候溫泉營運管理協調會，決議啟用後由縣府先行代為營運管理維護3年。

但碧候溫泉啟用須經部落會議同意，歷經原民會、縣府、縣議會、南澳鄉公所及比亞豪部落多年共同努力，總算獲得部落會議同意，在111年7月18日舉辦開幕啟用典禮，19日正式對外營運。

依據原先協商，啟用後由縣府代為營運管理3年，將於114年7月18日屆滿；縣府決定歸還南澳鄉公所，為因應歸還移交後，園區能夠順利銜接，縣府日前發函啟動歸還程序，請南澳鄉公所編列114年碧候温泉接管後的營運管理維護預算。

碧候溫泉地處偏遠，以112年為例，遊客數僅4萬5200餘人，收入136萬餘元；但人事、環境與設施維護、水電與溫泉費等支出，達732萬餘元，結餘短絀596萬餘元，須由公務預算編列支應。

斥資8300萬元建置的南澳鄉碧候溫泉，宜蘭縣政府決定歸還南澳鄉公所經營。（記者游明金攝）

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