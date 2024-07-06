性侵案件續增！保護司：「文字性侵」成新危機

2023年的性侵害案件總數較2022年增加約12%。示意圖，非當事人。（資料照）

2024/07/06 11:49

〔記者林志怡／台北報導〕近年來性侵害案件逐漸增加，依據保護司今年6月公布的最新數據，2023年的性侵害案件總數較2022年增加約12%，總計9413件中，有1030件與網友相關。保護司指出，除實體性侵害外，國際上也發現「數位性侵害」案件增加的趨勢，此類通過文字模擬性行為（文愛）侵害被害人所造成的傷害不容小覷。

保護司於今年6月公布2023年性侵害案件被害人相關統計，近2年來國內性侵害案件維持增加趨勢，且2023年計有9413件性侵害案件，較2022年的8401件增加12.05%，其中被害人仍以12至18歲未滿為大宗，計有4182件，18至24歲未滿以1323件次之、第3大族群則是30至40歲未滿，共1039件。

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針對事件被害人與加害人的關係方面，12至18歲未滿族群相關案件中，男女朋友件數最多，達1300件，前男女朋友則有872件，另有510件是網友關係；18至24歲未滿、30至40歲未滿族群中，分別有225件、109件的當事人是網友關係，也分別居於該年齡層兩造關係的第1與第2位。

此外，網友相關的性侵害案件仍不在少數，保護司也提到，除了一般民眾較為熟知的實體性侵害形式外，近年來國際發現，新型態的「數位性侵害」案件逐漸增加，加害人會通過網路交友或私密聊天室的方式模擬性行為過程，在聊天過程中，用言語、話語達到性滿足性高潮。

針對數位性侵害，保護司強調，雖沒有實際上發生性器官接觸，但仍構成受害人精神上的性侵，被害人受到的傷害不容輕忽，且未來可能會影響其親密關係或異性往來、同樣產生後遺症，國際逐漸有學者呼籲關注這樣的情況，並擬定相應的對策與機制。

但保護司坦言，數位性侵害與猥褻、性騷擾之間的區別其實是類似光譜的關係，認定上仍屬困難，目前也尚未將數位性侵害納入性侵害相關統計，若民眾認為自己遭受數位性侵害，可求助於性影像處理中心、通過諮詢案件來表達自己遭遇的情況，中心也會提供相應協助，後續將持續收集這樣的經驗，並逐步擬定、精進應對作為。

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