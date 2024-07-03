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麥玉珍自爆偷帶台灣紅龍果出境 黃捷籲毋枉毋縱：最重罰250萬

民進黨立委黃捷。（資料照）

民進黨立委黃捷。（資料照）

2024/07/03 19:15

〔記者謝君臨／台北報導〕民眾黨立委麥玉珍今（3）日出席紅龍果外銷日本記者會時自爆，自己曾將紅龍果切成好幾段包在行李中帶回越南，這段致詞引來台下與會者一片譁然，質疑她違法又失言。民進黨立委黃捷批評，這是錯誤示範，根據「植物品種及種苗法」規定，若未照規定申請輸出，最重可罰250萬元，請農業部毋枉毋縱。

麥玉珍今出席紅龍果外銷日本記者會時表示，她家在越南耕種10餘公頃土地，種植水果等作物，越南也有白色紅龍果，但她來台灣才吃到好吃的紅肉紅龍果，還曾切成好幾段包在行李中帶回越南，這段致詞遭質疑她違法又失言。

對此，黃捷驚訝表示：「我國立委在公開場合自白，偷偷把火龍果剪成小段帶出國種植？！」麥玉珍帶頭違法，這是嚴重的錯誤示範，對台灣的農民權益更是一大傷害。

黃捷指出，根據「植物品種及種苗法」第51條第2項規定，「限制輸出之植物種苗貨品品項」包含火龍果枝條，若未照規定申請輸出，依照第55條，處新台幣50萬元以上250萬元以下罰鍰。她也高聲疾呼，請民眾不要效法這種舉動，也請農業部毋枉毋縱，務必保障台灣的農民權益。

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