反藍白硬闖提高罷免門檻！民團：沒收罷免權是與民主為敵

台灣公民陣線執委賴中強。（記者廖振輝攝）

2024/07/03 19:14

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院內政委員會將在明日審查，國民黨立委為提高罷免門檻所提出的「選罷法修正案」。台灣公民陣線今日號召群眾返回立院外抗議，高喊「拒絕民主倒退、捍衛罷免權」，並點名內政委員會的藍白立委，若推進該法案，將成為五月以來這波民怨的首要批判對象。

台灣公民陣線執委賴中強指出，內政委員會召委高金素梅明排審6項「公職人員選舉罷免法六項修正案」，前五案都是關於原住民選舉制度的調整，第6案卻是國民黨許宇甄委員為「提高罷免門檻」的提案，與原民議題毫不相干，高金素梅將兩者合併審查，明顯是要以原住民投票權益問題，掩護沒收人民罷免權法案通過。

請繼續往下閱讀...

賴中強直言，無論明天審查結果是通過許宇甄提案條文，或是將該條文保留，送朝野協商，由院會處理，一個月後的立法院院會，隨時可以再次進行「只有討論三分鐘」的多數暴力輾壓式立法。

賴中強質疑，本次排審5項關於原住民選舉制度的修法草案當然值得關注及討論，但高金素梅為何不一併排審民進黨立委伍麗華提案的「原住民對總統副總統選舉罷免及原住民立法委員選舉罷免不在籍投票法草案」、藍委鄭天財提案的「總統副總統選舉罷免法第十三條條文修正草案」，難道原住民投票權益，只在立委選舉時重要，在總統選舉時就不重要？

賴中強抨擊，民眾黨黨團總召黃國昌日前聲稱，「不支持提高罷免門檻，但會提出修正案要求罷免聯署加附身分證影本」民眾黨要是真心反對提高罷免門檻，就應該直接在委員會中將該提案封殺，而不是口頭說反對，讓該法案送出委員會後，待院會二讀時，再來一次「雲林張家許宇甄與崐萁小弟黃國昌的藍白整合版選罷法再修正動議」。

要加強身分查核，遏阻虛偽連署可以有更科學的作法，賴中強建議，可由戶政事務所將連署人建檔，開放本人查詢自己是否被冒名聯署。黃國昌的提案讓連署過程中，民眾的身分證被多次影印，只是徒增民眾個資外洩，淪為詐欺案犯罪工具的風險。

新北工作隊副隊長蕭任佑表示，許宇甄的提案有兩大問題，首先是「就職未滿一年者，不得為罷免之提議與連署」將延長爛立委歹戲拖棚時間，以罷免立委為例，加上選委會審核的時間，前後加起來，完成罷免程序大約要七個月，若該案通過，變成就職一年七個月後才能被罷免。

蕭任佑說，再者，檢視近年三次黃國昌、陳柏惟與林昶佐立委罷免案例，選舉時的投票率都高於六成甚至近八成，而罷免投票率幾乎都低於五成，換言之選舉與罷免的「投票數」是完全不同的母數，在此狀況下卻修法要「罷免同意數大於當選得票數」才算罷免通過，國民黨擺明公開宣布沒收台灣人民的罷免權利。

蕭任佑進一步點名，內政委員會藍白立委包含，許宇甄、丁學忠、牛煦庭、張智倫、黃建賓、徐欣瑩、高金素梅、麥玉珍等人，絕對不要推進提高罷免門檻的法案，沒收罷免權是與民主為敵，支持或掩護委員，必將成為五月以來這波民怨的首要批判對象。

台灣公民陣線3日再次號召民眾到立法院外濟南路集結，舉行「反對沒收罷免權 公民開講」活動，台灣綠黨共同召集人林裙靜（右三）、時代力量黨主席王婉諭（右四）、台灣基進秘書吳欣岱（右五）等人在晚會前舉行記者會。（記者廖振輝攝）

台灣公民陣線3日再次號召民眾到立法院外濟南路集結，舉行「反對沒收罷免權 公民開講」活動，參加的民眾高舉標語表達訴求。（記者廖振輝攝）

台灣公民陣線今日號召群眾返回立法院外抗議，高喊「拒絕民主倒退、捍衛罷免權」。（記者林哲遠攝）

國民黨立委欲提高罷免門檻，民眾赴立法院自備立牌，雙手高舉還我罷免「拳」抗議。（記者林哲遠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法